Der VfL Munderkingen richtet am Samstag, 19. Januar, ein Hallenturnier für Ü32-Fußballer aus. Angemeldet sind 15 Mannschaften, die mit einer Ausnahme (TSG Achstetten aus dem Bezirk Riß) alle aus dem Fußballbezirk Donau kommen. Turnierbeginn in Munderkingen ist um 12 Uhr. Gespielt wird zunächst in drei Vorrundengruppen, die jeweils Erst- und Zweitplatzierten sowie die zwei besten Gruppendritten qualifizieren sich für die Endrunde, die mit dem Viertelfinale um 17.10 Uhr beginnt. Das erste Halbfinalspiel ist um 17.56 Uhr vorgesehen, das Endspiel wird laut Turnierplan um 18.20 Uhr angepfiffen. Die Spielzeit beträgt pro Partie neun Minuten, in der Endrunde erfolgt bei Unentschieden nach der regulären Spielzeit ein Neunmeterschießen. Jede Mannschaft besteht aus vier Feldspielern und einem Torhüter, beliebig oft darf ausgewechselt werden.