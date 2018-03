Ären beim Grempelesmarkt gehen zu Ende

Wenn am Fasnetsdienstag beim Grempelesmarkt, der närrischen Versteigerung der Munderkinger Trommgesellenzunft, der letzte Hammer fällt, wird eine Narren-Ära zu Ende gehen. Dann geht der langjährige Grempelesmarkt-Organisator Harry Wenk und ein großer Teil seines Teams in den närrischen Ruhestand.

„Es ist einfach Zeit, Platz für die junge Generation zu machen“, sagt Wenk, der demnächst 70 Jahre alt wird. Er sei 16 gewesen, als er in die Belagerung eintrat, „als Franzos“, betont er. „Und später war ich als Stadtrat in der Belagerungsmannschaft“. Vor 24 Jahren wurde Harry Wenk in den Munderkinger Narrenrat gewählt, zunächst als Verantwortlicher für die Stadtdekoration. Und vor genau 20 Jahren übernahm er als Narrenrat den Grempelesmarkt. Sein Amt als Narrenrat hat er zwar bereits vor zwölf Jahren an den Nagel gehängt, aber dem Grempelesmarkt blieb er als Macher bis heute treu. „Aber jetzt ist Schluss“, sagt er.

Eng an seiner Seite hätten zahlreiche Helfer, vor allem seine Frau Waltraud sowie Sigrid und Lothar Heckmann, „jedes Jahr heftig vor, während und nach dem Grempelesmarkt mitgearbeitet“, betont Harry Wenk. „Und wir gehen mit ihm in den Ruhestand“, sagt Lothar Heckmann.

Rund 70 000 Euro hat die närrische Versteigerung in den vergangenen 20 Jahren in die Narrenkasse gespült und genauso viel wurde in den beiden Jahrzehnten an Bedürftige im Städtle gegeben. „Das Geld ist zum allergrößten Teil in Munderkingen geblieben“, sagt Wenk. Drei Umzüge der Narrenauktion haben Harry Wenk und sein Team organisiert. „Wir waren in drei Räumen am Alten Schulhof, bevor wir vor ein paar Jahren ins Haus Löbbert ziehen konnten“, sagt er. „Hier hat der Grempelesmarkt eine geeignete und passende Heimat gefunden“, sagt Wenk und erzählt, dass hier einst das „Warenhaus vom 3-Etagen-Hugo“ und später eine Secondhand-Shop gewesen sei. „Hier hat es also schon immer Gruscht und Grempel gegeben, also ist unser Grempelesmarkt hier perfekt aufgehoben“, so Wenk lachend.

Die Sammlungen zum Grempelesmarkt hätten sich in den vergangenen Jahren grundlegend geändert. „Heute wird wohl alles, was noch ein bisschen Wert hat, im Internet verscherbelt, deshalb sind ‚wertvolle Dinge‘ rar geworden.“

Harry Wenk und sein Team gehen mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Es war schon eine tolle Zeit, mit vielen schönen Erlebnissen. Auf der anderen Seite freuen wir uns ab dem kommenden Jahr die Fasnet ganz zwanglos zu genießen“, betont Wenk. Grempelesmarkt-Nachfolger sind noch nicht gefunden, trotzdem bietet Wenk bereits jetzt an zu „helfen, wenn wir gewollt sind und gebraucht werden. Und die gesamte Grempelesmarkt-Ausstattung lassen wir natürlich da.“

Gleichzeitig mit Wenks Orga-Team geht auch einer der närrischen Versteigerer in den Ruhestand: Ludwig Walter. „Weil während der Fasnet 1975 dem Versteigerer Georg Stöhr die Stimme versagte, bin ich kurzfristig eingesprungen und seitdem dabei geblieben“, sagt er. Gerne erinnert er sich an die „Mehrfach-Versteigerung“ von Brautkleidern an ledige Munderkinger oder den „teuren Verkauf“ von Hüten; bevorzugt an Pfarrer und Schultes. „Bis heute besteht Hutpflicht beim Grempelesmarkt – und das soll so bleiben“, sind sich Ludwig Walter und Harry Wenk einig. Und auch der langjährige Auktionator stellt Veränderungen fest: „Früher wurden die Gebote für die närrischen Stücke um Pfennigbeträge erhöht, heute werden mindestens Euro-Schritte gemacht“.

Mit Uli Spranz, Florian Stöhr und Michael Sauter seien drei junge Versteigerer „gut eingearbeitet“, sagt Walter, drum könne er beruhigt den Auktionshammer fallen lassen.

Fasnetsendsport

Mit dem Zunftball am heutigen Samstag startet die Munderkinger Trommgesellenzunft in den Fasnetsendspurt. Los geht es ab 18.30 Uhr unter dem Motto „Rock around the clock“. Der Sonntag beginnt nach den Schnöller Böllern mit der Narrenmesse um 10.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche. Der Umzug mit vielen Originellen Gruppen und dem anschließenden traditionellen Brunnensprung beginnt um 14 Uhr. Danach geht es zum Maschgra Gau in die Lokale der Innenstadt. Auch das Zunfthaus wird geöffnet sein. Am Montag geht es um 9 Uhr mit dem Grempelesmarkt im Haus Löbbert weiter. Um 14 Uhr steigt dann der Kinderumzug mit anschließender Kinderfasnet in der Donauhalle. Auch am Dienstag steigt ab 9 Uhr die närrische Auktion, dann geht es zum Umzug nach Ehingen. Ab 18.30 Uhr springen die Brunnenspringer nochmal in den Marktbrunnen. Anschließend ist Schlüsselübergabe.