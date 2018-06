Zweiter Bauabschnitt beim Siedlungsweg kann beginnen

Gute Nachrichten für die Anlieger des Siedlungswegs in Nellingen: Der Unterbau, also die Tragschicht, ist nun fertig. Der Gehweg muss allerdings noch gemacht werden. „Der zweite Bauabschnitt beginnt jetzt auch“, sagt Manuela Uebele, die Stellvertreterin des Merklinger Bürgermeisters.

Schon häufig Thema

Der Siedlungsweg war schon häufig Thema, denn die Arbeiten verlaufen nicht nach Plan. Der erste Arbeitsbereich, dessen Fertigstellung jetzt angestrebt wird, ist in zwei Bauabschnitte unterteilt. Im Rahmen der Baumaßnahme wurde neben den Straßenarbeiten die Wasserleitung erneuert. Grundstückbesitzer hatten dabei auch die Gelegenheit, den jeweiligen Hauswasseranschluss zu erneuern. Das Verlegen von Leerrohren wurde als vorbereitende Maßnahme für die künftige Breitbandversorgung vorgesehen. Heißt: Im ersten Schritt baut der Landkreis das so genannte „Backbone-Netz“ auf und die Gemeinde Merklingen schließt sich diesem an. Später werde das Glasfaserkabel gezogen. Erst dann sei eine Nutzung möglich – sofern ein Hausanschluss besteht.

Im Rat debattiert

Damit die Anlieger nicht zu stark belastet werden, schlug der Merklinger Bürgermeister Sven Kneipp (parteilos) in einer Sitzung des Gemeinderates vor, den zweiten Arbeitsbereich dann auf das Jahr 2019 zu verschieben. Sonst sei die Belastung zu hoch.