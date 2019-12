Gleich zwei vorweihnachtliche Märkte gibt es am Samstag, 7. Dezember, in den Nachbargemeinden Nellingen und Merklingen. Die Merklinger feiern ihren Adventsmarkt von 15 bis 21 Uhr in der Dorfmitte, anschließend gibt es eine After-Adventsmarkt-Party in Jürgen Bührles Stadel. In Nellingen dauert der Weihnachtsmarkt des Kindergartens „Haus der kleinen Bären von 15 bis 19 Uhr und findet vor dem Rathaus statt.

In Merklingen treten um 15.30 Uhr die Merklinger Notenhüpfer auf. Ab 16 Uhr spielt der Musikverein Merklingen. Der Nikolaus verteilt ab 16.30 Uhr Geschenke. Von 16 bis 18 Uhr gibt es ein Kinderprogramm in der Bücherei mit Fotobox und Basteln. Ab 16.30 Uhr ist das Pony-Reiten des Reit- und Fahrvereins geöffnet. Im Backhaus findet eine Tombola des Kinderhauses statt und die Merklinger Kulturgemeinschaft hat angekündigt, dass im alten Schulhaus in der Dorfmitte während des Adventsmarktes eine Krippenausstellung stattfindet. Merklinger stellen ihre Krippen aus und auch die Kinder des Merklinger Kindergartens zeigen ihre Werke.

Die Merklinger Kulturgemeinschaft hat zudem angekündigt, auch in diesem Jahr eine Advents-After-Party veranstalten. Den bisherigen Veranstaltungsort kann man wegen Umbaumaßnahmen nicht mehr nutzen. Jetzt findet die Party in Jürgen Bührles Stadel statt. Der Weg von der Dorfmitte zum Stadel wird ausgeschildert.

Der Kindergarten „Haus der kleinen Bären“ Nellingen veranstaltet am Samstag, 7. Dezember, seinen Weihnachtsmarkt am Nellinger Rathaus. Es wird ein kleiner Weihnachtsmarkt mit vier bis fünf Ständen sein. Es gibt Kinderpunsch, Glühwein, Waffeln, Burger, Gestecke, Christbäume und diverse Bastel- und Näharbeiten zu kaufen. Bürgermeister Franko Kopp wird die Veranstaltung um 15 Uhr eröffnen.

Anschließend gibt es eine Aufführung der Kindergartenkinder. Gegen 15.30 Uhr kommt der Nikolaus und der Kinderchor singt. Von 16 bis 17 Uhr können die Kinder im Rathaus basteln. Der Musikverein unterhält über den Nachmittag mit weihnachtlicher Musik. Gegen 19 Uhr endet die Veranstaltung.