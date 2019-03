Zwei Unfälle auf A8: Über 100.000 Euro Schaden, fünf Verletzte, fünf kaputte Autos

Zwei Unfälle innerhalb weniger Stunden haben sich auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen Ulm und Merklingen ereignet. Der eine am späten Dienstagabend gegen 21.45 Uhr mit drei Verletzten und einem Sachschaden von 100.000 Euro, der andere am Mittwochmorgen gegen 8.15 Uhr.

Beim Unfall am Mittwoch zwischen Merklingen und Hohenstadt sind laut Polizei zwei Fahrer leicht verletzt worden. Gegen 8.15 Uhr war auf der linken Spur in Richtung Stuttgart ein VW unterwegs. Dessen 47-jähriger Fahrer musste bremsen, weil der Verkehr stockte. Das bemerkte der nachfolgende Fahrer eines Kleintransporters zu spät. Der 51-Jährige krachte in den VW.

Rettungskräfte brachten beide Fahrer mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Ein Abschlepper barg die Fahrzeuge. Die Polizei schätzt den Sachschaden an diesen auf rund 10.000 Euro. Die linke Fahrspur war für knapp eine Stunde blockiert, weshalb sich ein rund zehn Kilometer langer Stau gebildet hatte.

Bei dem Unfall auf der A8 am Dienstagabend sind drei Menschen leicht verletzt worden. Es entstand ein Schaden in Höhe von 100.000 Euro. (Foto: Thomas Heckmann)

Der zweite, schwere Unfall auf der A8 ereignete sich auf Höhe Tomerdingen am Dienstagabend. Dabei wurden drei Menschen leicht verletzt und drei Fahrzeuge beschädigt. Es entstand nach ersten Schätzungen der Polizei ein Schaden von rund 100.000 Euro.

Gegen 21.45 Uhr fuhren ein Ford, ein BMW und ein Wohnmobil auf der A8 in Richtung Stuttgart. Die drei Fahrzeuge kollidierten laut Polizei miteinander. Der 46-jährige Ford-Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Kleintransporter fuhr eine Böschung hinauf und überschlug sich in der Folge mindestens einmal. Das Heck wurde eingedrückt. Auf dem Seitenstreifen kam das Fahrzeug auf der Seite liegend zum Stehen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Dahinter stand der BMW mit zerstörter Frontpartie.

Bei dem Unfall auf der A8 am Dienstagabend sind drei Menschen leicht verletzt worden. Es entstand ein Schaden in Höhe von 100.000 Euro. (Foto: Thomas Heckmann)

Rettungskräfte brachten den 46-Jährigen in ein Krankenhaus. Der 57-jährige BMW-Fahrer und dessen siebenjährige Beifahrerin kamen ebenfalls mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Die Insassen des Wohnmobils blieben unverletzt. Ein Notarzt und die Besatzungen von vier Rettungswagen waren im Einsatz.

Der Ford und der BMW waren nicht mehr fahrbereit. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 100.000 Euro. Zwei der drei Fahrstreifen waren über mehrere Stunden gesperrt.

Vier Stunden lang Behinderungen

Die Feuerwehr Dornstadt leuchtete die Unfallstelle aus und fing auslaufende Kraftstoffe auf. Durch den Unfall wurden rund 100 Meter Autobahn mit Schotter, Erde und Fahrzeugteilen verunreinigt. Die Autobahnmeisterei Dornstadt war mit mehreren Arbeitern vor Ort, um die großen Teile einzusammeln. Anschließend wurde mit einer Kehrmaschine die Autobahn gereinigt. Bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten kam es rund vier Stunden zu Behinderungen.

Der Unfallhergang ist noch unklar. Die Polizei stellte den Ford und den BMW sicher. Ein Gutachter soll nun den Unfall rekonstruieren. Die Ermittlungen dauern an.

Unfallschwerpunkte & aktuelle Verkehrsmeldungen