Bei einem Verkehrsunfall auf der L1230 zwischen Merklingen und Nellingen sind am Freitag gegen 17 Uhr zwei Menschen schwer verletzt worden. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die genaue Unfallursache ist noch unklar.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhren vier Fahrzeuge hintereinander auf der Landstraße von Merklingen kommend in Richtung Nellingen. Ein an der Spitze fahrendes landwirtschaftliches Fahrzeug soll nach rechts auf einen Feldweg abgebogen sein. Das zweite Fahrzeug in der Kolonne nach Angaben der Polizei geradeaus weiter.

Passat scherte nach links aus

Das dritte Fahrzeug, ein silberfarbener VW Passat, scherte nach links aus. Warum, ist bislang noch unklar. Ein dahinter fahrender Motorradfahrer, das vierte Fahrzeug in der Reihe, konnte nicht mehr abbremsen und krachte in den Passat.

Motorradfahrer schwer verletzt

Dabei verletzte sich der 43-jährige Motorradfahrer schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Auch die 59-jährige Fahrerin des VW Passat wurde beim Aufprall schwer verletzt, sie kam ebenfalls in ein Krankenhaus.

Die Landstraße war während der Bergungsarbeiten gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr über die Feldwege um.