Merklingen - Die Jugend des TV Merklingen wünscht sich ein öffentliches Beachvolleyball-Feld. Die Gründe und Ideen zur Umsetzung haben Gesamtjugendsprecherin Felicia Salzmann; die Jugendsprecherin der Theaterabteilung, Lisa Schulte; der Jugendsprecher der Kletterabteilung, Oliver Mangold, und Vanessa Seiffert, Jugendsprecherin der Turnabteilung, den Gemeinderäten in der Sitzung am Dienstag unterbreitet.

„Bei uns gibt es keinen Jugendgemeinderat, aber wenn es gilt, dann lassen wir die Jugend an unseren Prozessen teilhaben“, leitete Bürgermeister Sven Kneipp die kleine Präsentation der vier engagierten Jugendlichen ein, die mit Volleybällen ausgestattet den Sitzungssaal betraten. „Nellingen hat es, Laichingen hat es, Heroldstatt und Dornstadt auch. Merklingen hat es nicht“, startete Oliver Mangold (17) und meinte mit „es“: „Ein Beachvolleyballfeld.“ Das aber passe nicht nur gut in die Gemeinde und liege nicht nur im Interesse vieler junger Menschen, sondern es sorge auch für eine Verbindung von Jung und Alt, bemerkte Lisa Schulte (16) in einer flammend-engagierten Beschreibung des jugendlichen Herzenswunsches. Nicht nur für bisherige Mitglieder des TVM würde sich dadurch eine Möglichkeit zum Spiel ergeben, auch für neu Zugezogene sei die freie Möglichkeit zum Beachvolleyball eine gute Chance für Kontakte.

Als weiteren Grund benannte sie die enge Hallenbelegung: Lediglich vor oder nach Übungsstunden kann derzeit sporadisch Volleyball gespielt werden.

Jugendliche treiben Idee voran

„Just for fun, freies Spiel, barfuß im Sand und wann immer Lust besteht, das kann ich nachempfinden“, sagt der TVM-Vorsitzende Horst Nägele gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“ nach der Sitzung. Er ist begeistert vom Engagement der vier jungen Merklinger und hat dieses vor drei Jahren im Verein „wieder etwas angekurbelt“. Es handele sich „um eine sehr harmonische Gruppe, die selbständig und engagiert arbeite und sich Ziele setze. So sei eben der Beachvolleyball-Platz zur Sprache gekommen, die Idee wurde entwickelt und alles, um sie umzusetzen, in Angriff genommen. „Planungen und Verhandlungen mit der Gemeinde, das erfolgt alles in Eigenregie der Jugendsprecher“, fügt Nägele noch hinzu. „Es ist auch gut für sie zu merken, dass nicht alles so einfach geht wie man sich das vorstellt.“

Aber nicht nur Horst Nägele haben Lisa Schulte, Oliver Mangold, Vanessa Seiffert und Felicia Salzmann von ihrer Idee überzeugt, auch Bürgermeister Sven Kneipp zeigte sich sichtlich beeindruckt von den bisherigen Gedanken zur Umsetzung, ebenso der Gemeinderat. „Wir setzen uns für unsere Idee ein und wir versprechen, das Feld auch zu pflegen“, sagte zum Beispiel Lisa Schulte, die außerdem von Nachhaltigkeit sprach im Rahmen der längst stattfindenden Kinderarbeit. Weiter könne bei der Einweihung eines solchen Feldes gleich ein Turnier geplant werden, um die neue Sport-Attraktion im Ort bekannt zu machen. „Wenn sich alles eingespielt hat und es sogar eine konstante Mannschaft gibt, kann man sich sogar überlegen, ob es eine Abteilung geben kann.“ Dass man schon sporadisch – eben nach Möglichkeit – in der Halle Volleyball spiele, ergänzte Oliver Mangold: „Aber da fehlt der Sand in dem man wuhlen und rumhüpfen kann.“

Auf die Frage von Gemeinderätin Marie Luise Jakob, um welche Kosten es sich dabei handele, antwortete Lisa Schulte: „Wir haben uns überlegt, dass es für das erste Treffen erst mal genug Informationen sind. Wir suchen Freiwillige die bereit sind uns zu unterstützen.“

Kneipp bemerkte, er habe die Jugendlichen gebeten, noch kein fertiges Konzept vorzulegen, wobei dieses bereits in weiten Teilen nach Möglichkeiten ausgearbeitet sei. Nun sind zwei Termine vorgesehen, um das Thema weiter zu entwickeln. Jens Dreher, Klaus Danzer, Andreas Stolz und Sven Kneipp finden sich hierfür mit den jungen Menschen in einer Arbeitsgruppe zusammen.

Ob es sich vielleicht nur um eine vorübergehende Trendsportart handele, wollte Brigitte Burghardt wissen: „Momentan spielen wir, später vielleicht weniger, aber darum geht es nicht. Beachvolleyball wird von vielen Leuten gerne gespielt, auch von Erwachsenen. Es ist seit langer Zeit schon so und wird auch noch lange von Interesse sein“, meinte Oliver Mangold. Dazu ergänzte Kneipp: „Immerhin ist ja auch olympisch.“

Trotz einer lebendigen Präsentation mit viel Herzblut bleibt der Zeitpunkt zur Umsetzung noch in weiter Ferne: 2018 ist laut Kneipp fraglich und wegen Fördermitteln werde es eher 2019.

Vor etwa zehn Jahren versuchte auch Roland Kutscher, seinerzeit Gemeinderatsmitglied und aktiv im TVM, ein Beachvolleyballfeld zu errichten. Damals lagen die Kosten bei rund 30 000 Euro. Das Problem sei laut Horst Nägele, dass dann, wenn es sich um öffentliche Plätze handele, diese vom TÜV abgenommen werden müssten. „Diese Vorschriften kosten nun einmal Geld“, so Nägele. „Außerdem müssten wir eine Volleyballabteilung gründen, sonst gibt es keine Zuschüsse.“ Für ein Beachvolleyballfeld müsste der komplette Spielbereich abgetragen, Drainagen gelegt und eine Umrandung gebaut werden, damit der Sand an Ort und Stelle bleibt. Dazu kämen ein Sicherheitsabstand, dann der Aufbau mit Sand und die Netze. Außerdem müsste das Spielfeld wohl umzäunt werden, damit Katzen und Hunde den Sand nicht für ihre Geschäfte nutzen.