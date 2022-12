Zum Vorrundenabschluss einen tollen Lauf hingelegt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit zwei Siegen und einer Niederlage gelang es der TVM-Tischtennisabteilung diesmal, ein Wochenende erfolgreich zu gestalten. Klar bezwangen die Herren I im Lokalderby die SG Nellingen I mit 9:1, während die Herren II sich mit 9:6 gegen den TV Wiblingen behaupteten, verloren die Herren III beim SV Thalfingen II mit 0:8 deutlich.

Klar mit 9:1 bezwangen die Herren I, im Lokalderby der Kreisliga A Gruppe 3, die stark ersatzgeschwächte Sportgemeinde Nellingen I am Sonntagmorgen in eigener Halle. Erschwert kam für die Teams der Ausfall der Heizung und die damit kalte Umgebung hinzu. So fiel es beiden Teams schwer, sich richtig warm zu spielen. Den besseren Start hatten die Hausherren, die durch Andreas Haßler/Mike Steeb mit ihrem 3:0-Erfolg über Stephan Joos/Thilo Leis früh mit 1:0 in Führung gingen. Direkt im Anschluss waren es dann aber, mit Alexander Scheible/Timo Lanthaler, die Gäste aus dem Nachbarort, die sich mit einem 3:1-Erfolg über Benjamin Hack/Harry Diefenbacher den Ausgleich zum 1:1 holten. Andy Freund/Bernd Strohm sorgten danach für die Gastgeber, mit einem toll herausgespielten 3:0-Sieg über Roland Dittrich/Marco Kohn, für die 2:1-Führung des TVM.

Im Einzel nahmen die Merklinger Herren den Schwung aus den Doppeln mit, legten noch eine Schippe drauf und holten durch Benjamin Hack (3:0 über Stephan Joos), Andreas Haßler (3:0 über Alexander Scheible), Mike Steeb (3:1 über Thilo Leis, Andy Freund (3:1 über Timo Lanthaler) Bernd Strohm (3:1 über Marc Kohn) und Harry Diefenbacher (3:2 über Roland Dittrich) in sehr rascher Folge die Führung zum 8:2 heraus. Damit war eine Niederlage schon nicht mehr möglich und ein Unentschieden schon jetzt sicher. Jetzt lag der Ball bei Benjamin Hack. Die Merklinger Nummer Eins bekam es mit Alexander Scheible, der Nellinger Nummer Eins, zu tun. Nach einem knapp verlorenen ersten Satz packte er seine ganze Spielerfahrung aus und drehte die Partie mit einem 3:1-Erfolg nach genau zwei Stunden Spielzeit zu seinen Gunsten. Damit war der 9:1-Sieg perfekt.

Die Herren I belegen nun kurzfristig den ersten Tabellenplatz mit 10:4 Punkten, vor dem TSV Laichingen II, die 9:3 Punkte und ein Spiel weniger aufweisen. Den dritten Platz belegt der SV Westerheim I mit 9:5 Punkten, vor dem TSV Seissen II mit 8:4 Punkten, der ebenfalls noch ein Spiel bestreiten muss. Für Spannung in der Rückrunde ist also allemal gesorgt.