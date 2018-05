Wie aus Unbekannten Vertraute werden

Es war November 2015. Sechs Männer aus Gambia sollten ab Dezember in der Gemeinde Merklingen einen neuen Wohnort finden. In der Kommune gründete sich ein Helferkreis. Drei Jahre später hat sich dieser zu einem Patensystem umgewandelt. Die ehrenamtlichen Helfer sind Ansprechpartner für die Neubürger geworden. Das System funktioniert. Die Idee ist aufgegangen.

Barbara Osmann ist die Koordinatorin des Helferkreises – seit der ersten Stunde. Wenn sie jetzt auf die vergangene Zeit zurückschaut, ist sie erstaunt. Natürlich seien es anstrengende Situationen gewesen, doch den nun engen Kontakt untereinander möchte sie nicht mehr missen.

Anstoß für die Gründung eines Helferkreises war 2015 eine Versammlung, in der klar wurde, dass auch Merklingen Flüchtlinge aufnehmen wird. Bürgermeister Sven Kneipp (parteilos) stieß den Gedanken an, dass ein Helferkreis aus Ehrenamtlichen doch eine tolle Sache sei, um Neubürger bei ihren Schritten im Ort zu unterstützen. „Am Anfang gab es Widerstand“, so Osmann. Ängste seien da gewesen, dass es eben nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. „Aber dann ging es los und wir hatten 32 Anmeldungen für den Helferkreis“, freut sich Osmann noch heute. Nach und nach habe sich ein fester Unterstützer-Stamm von 15 Personen gebildet. „Und auf die kann ich mich immer verlassen“, lobt die Koordinatorin.

Hilfe zur Selbsthilfe

„Wir halfen bei der Sprache und begleiteten. Wir sind durch den Ort gelaufen, haben uns kennengelernt“, erzählt die 30-Jährige, wie diese Unterstützung von Flüchtlingen ausgesehen hat. „Nach über zwei Jahren ist der Bedarf nach Hilfe wirklich gering. Es ist unglaublich, wie schnell die Neubürger selbstständig geworden sind“, zeigt Osmann auf. Flüchtlinge aus Gambia und aus dem Irak leben in Merklingen. „Bei mir war es so, dass ich einer Familie mit drei kleinen Jungs helfe. Da ich auch zwei Kinder habe, war das Eis sofort gebrochen“, berichtet die 30-Jährige weiter. Wichtig sei immer die Hilfe zur Selbsthilfe gewesen.

Problematisch sei am Anfang die sprachliche Verständigung und auch so manch kulturelle Gepflogenheit gewesen. Zu Beginn wurde sich auf Englisch unterhalten. „Das war für uns auch nicht einfach“, weiß Osmann. Doch mittlerweile funktioniere alles auf Deutsch. Auch Schwäbisch habe schon seine Spuren hinterlassen. Pünktlichkeit sei ein weiteres Stichwort. „Die Jungs aus Gambia mussten alle vier Wochen für ihren Übergangsausweis nach Ulm. Sie mussten lernen, sich an Abfahrtstermine zu halten“, erinnert sich die Koordinatorin zurück. Die Aufgaben veränderten sich: „Am Anfang war es ja alles: vom Arztbesuch über die Sprache, die Bewältigung des Alltags und das Ausfüllen von Formularen“, erzählt Osmann. Heute steht ihr Telefon meist still. „Die machen jetzt ihr Ding. So ist es richtig. Wenn es gar nicht geht, dann wissen sie, dass sie sich melden können und wir für sie da sind.“ So auch, wenn es um die Bewältigung des Erlebten, also der Flucht, geht. „Da herrscht eher Stillschweigen. Das ist auch in Ordnung. Wenn Bedarf zum Reden da ist, dann hören wir zu“, macht die 30-Jährige klar.

Gemeinsame Freizeitgestaltung

Auf die gemeinsame Freizeitgestaltung möchte sie nicht mehr verzichten. „Für mich war das Ganze ein Gewinn“, so die Helferin. Höhepunkt sei gewesen, als Osmann mit ihrer Familie im vergangenen Jahr zum Fastenbrechen eingeladen wurde. Es sei für sie eine Geste des Vertrauens gewesen. „Alle Neubürger sind jetzt zu handfesten Persönlichkeiten geworden und absolut selbstbestimmt“, freut sie sich. Der Wunsch der Helfer habe sich erfüllt. „Die Resonanz aus dem Ort war auch positiv. Es war schön zu sehen, dass Ängste, die aus der Unsicherheit entstanden, einfach verpufft sind“, sagt Barbara Osmann. Für sie steht fest: Alle haben durch den Helferkreis, der im vergangenen Jahr dann in die Struktur der Paten überging, profitiert.