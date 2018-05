Wie aus einer Mondlandschaft der Bahnhof Merklingen wird

Stefan Kielbassa schlüpft in seine Sicherheitsschuhe, zieht der trotz warmen Temperaturen die orangefarbene Signaljacke an und setzt sich einen Helm auf. Sicherheit geht auf einer Großbaustelle wie jene der Deutschen Bahn bei der Neubaustrecke Wendlingen – Ulm mit Bahnhof Merklingen vor. Der Projektleiter von insgesamt drei sogenannten Planfeststellungsabschnitten zeigt sich vor Ort zufrieden. „Wir sind, was Kosten und Qualität angeht, stabil unterwegs“, sagt er. Dort, wo es für den Laien derzeit eher wie eine Mondlandschaft aussieht, werden parallel zur Autobahn Züge rollen und der Bahnhof Merklingen entstehen.

Seit 2009 ist Stefan Kielbassa nun vor Ort. Für den 58-jährigen promovierten Bauingenieur eine lange Zeit, mit der er nicht gerechnet habe. „Geduld hat man. Man rechnet aber nicht damit, dass man so lange bleibt. In der Regel verlässt man ein Projekt früher, da die eigene Aufgabe erledigt ist“, erklärt er. Die sich nun ergebenen zehn Jahre seien mit Abstand das längste Projekt, das der gebürtige Braunschweiger betreue – die drei Abschnitte gemeinsam mit einem 40-köpfigen Team, das wiederum aus 30 Ingenieuren und zehn Kaufleuten besteht.

Erfolgreiches Ende in Sicht

Frankreich, Türkei, China, Albanien und dann innerhalb von Deutschland in Hamburg, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und nun Baden-Württemberg: „Mir macht die Arbeit viel Freude – vor allem, weil wir nun auf ein erfolgreiches Ende zu laufen. Es ist schön, dabei zu sein“, sagt Kielbassa.

Die Baustelle habe allerdings seine Herausforderungen. Jene, an denen auch der Projektleiter gewachsen ist und die wiederum Auswirkungen auf zeitliche und finanzielle Aspekte haben. Klüftig, massiv, dann wieder Lehm: Der Baugrund auf der Alb ändere sich alle paar Meter. „Daraus müssen aber Rückschlüsse für die Planung gezogen werden“, merkt der 58-Jährige an. Viele Überraschungen „passieren“. „Wir können mit jedem Grund umgehen“, sagt er.

Bei dieser Baustelle gehe es aber vor allem darum, erst einmal zu wissen, mit welchen Elementen man es zu tun habe. Fakt sei: Der Lehm muss raus. Bei dieser Großbaustelle gebe es erhebliche „Verkarstungs-Probleme“. Das heißt: Lehm und Kalk werden dem Wetter ausgesetzt. Regen beispielsweise bringe diese Verkarstung; der Fels löst sich langsam auf. Hohlräume entstehen – kleinere über mittelgroße bis hin zu Höhlen. So wurde am 13. Juli 2016 beispielsweise die Merklinger Kluftkarsthöhle entdeckt. Damals sei der Boden einfach weggebrochen – und das, obwohl bereits eine Brücke mit Seitenelementen stand. Das seien eben diese Überraschungen, das Unvorhergesehene.

Geophysikalische Messverfahren

Mit Hilfe von geophysikalischen Messverfahren soll der Grund bis auf zehn Meter Tiefe so gut wie möglich erkundet werden. Dann beginnt die Karst-Sanierung. Harter Fels wird mit hartem Beton aufgefüllt. Letzterer verdichtet. Vier Millionen Kubikmeter an Erdreich werden bei dieser Baustelle bewegt. Bei mittelgroßen bis großen Höhlen steht Kielbassa auch in Absprache mit der Unteren Wasserbehörde.

Ganz langsam rollt der Bagger an. Die Lastwagen, die jenen Lehmboden abtransportieren sollen, stehen schon Schlange. Das Material wird wiederverwertet und zu einer Böschung entlang der Schienen aufgeschüttet oder auch in den Merklinger Steinbruch gefahren. „Der Bagger ist das Schlüsselgerät. Der muss sich immer drehen. Er ist maßgeblich für die Baustellenorganisation“, sagt Kielbassa und lobt die ausführenden Firmen.

Stefan Kielbassa macht noch eine zweite Herausforderung aus, mit der es umzugehen gilt. „Zweites Problem ist die parallele Tätigkeit der Baustelle der Autobahn“, sagt er. Das gleichzeitige Arbeiten habe Auswirkungen auf beide Projekte. Auch dahingehend könnte es wieder unvorhersehbaren Vorkommnisse geben, die es von Stefan Kielbassa und seinem Team zu meistern gilt.

Es ist ein Millionenprojekt: Die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm. Ein Teil davon ist der neue Bahnhof bei Merklingen. Der Geländeeinschnitt für die Gleise und Bahnsteige ist schon fertig.