Das alte Werksgebäude des Merklinger Schotterwerkes soll modernisiert werden und auch ein Anbau ist vorgesehen. Der vordere Bereich zum großen Transportplatz bleibt bestehen.

Laut Bürgermeister Sven Kneipp gibt es an dieser Stelle keinen Bebauungsplan. Der Gemeinderat sieht in diesem Antrag keinen städtebaulichen Nachteil und befürwortete in der Sitzung am Dienstagabend den Antrag einstimmig.