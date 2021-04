Merklingerin gibt Tipps, wie man kranken Tieren helfen kann

Sabrina Schrauf (31) baute im Jahr 2020 die private Wildtierhilfe Merklingen auf. Wer sie und die Tiere mit Spenden unterstützen möchte oder in Sachen Tierfund Hilfe benötigt, der kann sich melden –

Telefon 0177/5933478; per E-Mail

Über ihre Homepage (www.wildtierhilfe-merklingen.de) sowie über Facebook und Instagram versucht Sabrina Schrauf, wichtige Informationen zu den unterschiedlichsten Tier-Themen zusammenzustellen. Künftig werden dazu Beiträge von ihr mit Hilfen und Tipps in der „Schwäbischen Zeitung“ zu lesen sein. Wer eine Frage zum Thema an Sabrina Schrauf hat, kann diese unter dem Stichwort „Tier und Hilfe“ per E-Mail schicken – an