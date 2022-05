Wenn der beste Freund in Not ist

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Von Natur aus neugierig, verspielt und in manchen Dingen unachtsam, können unsere Hunde unerwartet in eine Notfallsituation kommen. Und jetzt? 112 wählen geht nicht. Ein klassischer Führerscheinkurs hilft da nicht immer weiter – zu unterschiedlich sind Mensch und Tier. Deshalb haben die Hundefreunde Merklingen am Samstag, den 21. Mai auf ihrem Hundeplatz einen Erste-Hilfe-Kurs speziell für Hundebesitzer durchgeführt.

In diesem Kurs lernten die interessierten Hundefreunde, was sie in Sachen Erstversorgung für ihre Vierbeiner tun können und wie im Falle eines Falles die Zeitspanne bis zur Übernahme durch den Tierarzt überbrückt werden kann. Caterina Schnabel hatte rund 4 Stunden Zeit, den Hundebesitzern die Grundlagen der „Erste-Hilfe am Hund“ beizubringen. „Es gibt sicher vieles, was man selbst tun kann, sich darüber zu informieren, gehört für mich zur Hundehaltung dazu“ sagte Caterina bei der Vorstellungsrunde. Sie empfahl, mit dem Hund regelmäßig zu üben, um für den Notfall besser gerüstet zu sein. Man kann dem Tier ja nicht wie einem kleinen Kind erklären, dass es jetzt ruhig halten muss. Sie rät den Tierbesitzern die Nummer des nächsten Veterinärs bzw. der nächsten Tierklinik, die einen Notdienst hat, immer parat zu haben.

Caterina zeigte den Teilnehmern, wie man eine Wunde säubert und bei einer stark blutenden Wunde einen Druckverband anlegt. Sie demonstrierte an zwei sehr geduldigen Hunden wie man einen Hund in eine Seitenlage bringt, wie man den Puls fühlt und eine Herz-Lungen-Massage durchführt.

Die Teilnehmer lernten, was bei einer Bissverletzung, einer Vergiftung und bei einem Schockzustand zu tun ist und wie sich mit Hilfe einer Bandage schnell eine Schlinge herstellen lässt, um das Hundemaul zu sichern. Auch wenn der Hund sonst noch so brav ist, kann er bei Schmerzen anders reagieren und sogar schnappen. Eigenschutz geht immer vor.

Am Ende des theoretischen Teils nahm sich Caterina Zeit, die Fragen der Hundefreunde zu beantworten. Nach der Mittagspause durften die Hundefreunde an verschiedenen Hunden das Erlernte üben. Da das Interesse an diesem Kurs groß war, wird dieser Kurs am Samstag, den 9. Juli erneut von den Hundefreunden in Merklingen angeboten.

Nähere Informationen und Anmeldung unter Tel. 0152/59361282 (Eva Leuchtenberger).