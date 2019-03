Welpenabitur in Merklingen

Der Verein der Hundefreunde Merklingen hat kürzlich die Abschlussprüfung für seinen Welpenkurs veranstaltet. Junge Vierbeiner wurden laut Mitteilung „auf das Zusammenleben mit den Zweibeinern vorbereitet“.

Seit dem Herbst hatten sich regelmäßig samstags Hundewelpen und ihre Halter zum Welpenkurs in Merklingen getroffen Der Vormittag begann stets mit einer ausführlichen Spielrunde der Welpen. Gleichaltrige Artgenossen tobten ausgelassen auf dem Hundeplatz und lernten dabei den freudigen Umgang mit ihresgleichen. Anschließend hatten die Trainer „ein vielseitiges und abwechslungsreiches Programm“ aufgeboten.

Behutsam wurden die jungen Hunde an ihr zukünftiges Zusammenleben mit dem Menschen herangeführt: Gehen an der kurzen Leine, Spielen und Anweisungen wie „Sitz“, „Platz“, „Komm“ und „Bleib“ lernten die Hunde allmählich kennen – und vor allem befolgen. Die Halter wurden darauf geschult, diese Anweisungen mit Nachdruck einzufordern, gleichzeitig aber mit Lob und Leckerli als Belohnung und Motivation für den Hund nicht zu sparen. „Mit viel Einfühlungsvermögen und Spaß“ sei es den Trainern gelungen, nicht nur die Hunde auf ein Leben zu zweit vorzubereiten.

Die Kursinhalte seien sehr stark an der Praxis des täglichen Lebens ausgerichtet gewesen. So war es den Trainern sehr wichtig, freudige Hunde heranzuziehen, die einen unkomplizierten Umgang mit ihren Artgenossen pflegen und sich gleichzeitig bestens in die Welt des Menschen einordnen. Übungen wie den Fang öffnen, Zähne zeigen oder die Ohren kontrollieren lassen bereiteten auf den Besuch beim Tierarzt vor.

Den gemeinsamen Abschluss bildete schließlich das „Welpenabitur“, bei dem Hundehalter einen Fragebogen zu den Kursinhalten beantworten mussten. Die Hunde zeigten anschließend unter einem Schiedsrichter, was sie im Kurs alles gelernt hatten. Zur Zufriedenheit der Trainer verließen lauter Sieger mit einer Urkunde den Platz – alle hatten das Abitur bestanden.