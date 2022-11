Bei der diesjährigen Krippenausstellung können im weihnachtlich dekorierten evangelischen Gemeindehaus die verschiedenen Krippen während des Adventsmarkts am Samstag, 26. November, bestaunt werden. Im Anschluss an den Adventsmarkt steigt wieder die alljährliche Adventsmarkt Afterparty. Ab 21Uhr wird im Brauchtumsstadel beim „Unteren Bauer“ in der Neugasse 29 ordentlich gefeiert.