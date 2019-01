Wanderwege bekommen neue Beschilderung – das hat auch Nachteile

Walter Häberle liebt das Wandern. Es sei die Natur und die Schönheit dieser, die es zu genießen gelte. „Gleichzeitig kann man über Pflanzen und Gebäude erzählen“, sagt der 67-Jährige, der seit zehn Jahren Wanderwart beim Schwäbischen Albverein Merklingen und seit acht Jahren Gauwanderwart ist. Walter Häberle ist ein Verfechter der „guten alten Karten“. Nun schaut er auf das neue System der Wanderbeschilderung – mit Neugierde aber auch Skepsis.

Wer unterwegs ist, erkennt sie schon von weitem: Die gelben Schilder sind jene des Albvereins mit entsprechenden Merkmalen, die grün-blauen sind regionale Hinweise. „Das ist eigentlich ein Reglement, das in ganz Baden-Württemberg gilt“, erklärt Häberle. Als weitere Variante gibt es Holzpfosten, die den Weg weisen. „Aber nur, wenn keine weiteren Angaben – beispielsweise über Gastronomie oder Entfernungszahlen – notwendig sind“, so der Wanderwart.

Albvereinszeichen als Symbole

Walter Häberle kennt sich aus. „Bisher waren die Albvereinszeichen immer nur ein Symbol. Jetzt hat der Landkreis dazu Tafeln mit Ziel und Entfernung sowie Symbol initiiert“, so der Wanderwart. Das Ziel sei klar: „Wanderer sollen in den Ort hineingeführt werden – für Tourismus und Gastronomie beispielsweise.“ Die Zeichen des Albvereins seien gut 130 Jahre gültig gewesen. „Aber da ging es eben noch um etwas anderes. Es war einfach eine Orientierung, denn letztlich hatte man ja die Karte. Die ist mit dem neuen Schilder-System nicht mehr nötig. Es ist also eine ganz andere Denkweise mit Hinweisen und Marketing“, zeigt der 67-Jährige auf.

Eine der Beschilderungen. (Foto: Scholz)

Vor gut zehn Jahren sei man mit dieser Idee auf Kreisebene gestartet. In Merklingen erfolgte Stück für Stück die Umsetzung – nun gepaart mit Hinweisen zu drei Merklinger Wanderstrecken. Darauf machte auch Bürgermeister Sven Kneipp (parteilos) in der jüngsten Gemeinderatssitzung aufmerksam.

Zweck der Beschilderung

„Es ist aber wichtig, zu wissen, was hinter der Beschilderung steckt. Die muss nämlich in beide Richtungen erkennbar sein, also letztlich so, als wäre man mit einem Auto unterwegs“, sagt Walter Häberle. „Idiotensicher“ müsse die Beschilderung sein. „Und das heißt eben auch, dass dieses Konzept mehr Schilder bedingt“, so der Wanderwart.

Er sei sich nicht sicher, ob mehr Schilder nicht eher irritieren und ob das Ganze letztlich zielführend sei. Ein „Schilderwald“ ist es seiner Meinung nach nicht. „Es gibt immer Pro und Contra. Ich bin mir sicher, dass diese Schilder ankommen, weil alles ganz einfach und vorgegeben ist“, ist Häberle der Meinung. Er hingegen arbeite gerne mit Karten und Symbolen, andere hätten dazu vielleicht aber keine Lust. „Wenn ich zum Beispiel die Wanderhefte des Alb-Donau-Kreises mit Touren habe, dann brauche ich keine Karte mehr“, sagt der Wanderwart und fügt an: „Allerdings ist dann auch klar, dass ich mich an die Vorgaben halten muss. Eine Tour lässt sich dann nicht beliebig verlängern oder verkürzen.“ Das könne ein Nachteil sein.

Egal wie, Hauptsache man kommt raus an die Luft. Walter Häberle, Wanderwart

Mit der App auf dem Smartphone durch den Wald: Er könne dem nichts abgewinnen. Mit der Technologie lasse sich eben die Schönheit der Natur nicht sehen. Doch gerade das ist, was das Wandern für Häberle ausmacht. Die jüngere Generation wiederum finde am neuen System Gefallen. „Und dann sage ich: Egal wie, Hauptsache man kommt raus an die Luft.“

Vorbereitung ist das A & O

Der 67-Jährige ist nicht nur Wanderwart und Gauwanderwart sondern auch Wanderführer. „In der Regel bereite ich im Jahr so sechs Wanderungen vor. Aber ich gehe auch bei den anderen Wanderführern mit“, berichtet Walter Häberle. Von Nürtingen nach Blaubeuren oder auch den Fernwanderweg „Lechweg“: Die Touren bedürfen einer Vorbereitung. Wo gibt es Parkplätze? Was ist das Ziel? Welche Lokalität kann besucht werden? „Um mir die Route zu suchen, benutze ich die Karte“, zeigt er nochmals auf. Letztlich wolle er die Wanderer nicht überfordern. Die exakte Ausarbeitung – auch zeitlich gesehen – sei für Häberle wichtig.

Auf Merklinger Gemarkung braucht Walter Häberle keine Karte mehr. Er kennt sich aus, weiß, wo er unterwegs ist, welche Pflanzen und Gebäude zu sehen sind.

„Die Gemeinde hat vor drei Jahren angefangen, drei Rundwanderwege zu entwickeln“, erzählt der Merklinger Bürgermeister. Es sollte ein einheitliches Beschilderungssystem geben, so dass „es trotz farblicher Unterschiede erkennbar ist“, so das Gemeindeoberhaupt und meint damit jene grünen und gelben Hinweisschilder. Auch Häberle erinnert sich daran: „Es gab einen uralten Plan, auf welchem Wanderungen zu finden waren. Ich habe diese als Vorschläge für die drei Wege Merklingens gegeben.“ Dabei handelt es sich jetzt um den Lindenwanderweg, Hübscher-Stein-Weg und Wacholderweg.

Teile der Beschilderungen, die derzeit vervollständigt werden. (Foto: Scholz)

Karte und Beschilderung: Eine Kombination sei gut. „Ich freue mich, dass diese drei Wege ausgeschildert sind. Es sind letztlich auch schöne Wege“, sagt der Wanderwart gerade auch mit Blick auf die Merklinger Routen. Alternativ gebe es noch eine Menge zu wandern – vor allem auch in Richtung Widderstall oder Nellingen – mit vielen historischen Stellen. Doch da gelte es, mit einer Beschilderung zu warten. „Wir wollen ja auf den Schildern Hinweise geben – auf mögliche Anlaufstellen und Gastronomie. Dazu wird dann auch der Bahnhof Merklingen gehören“, erklärt der 67-Jährige.

Heimat kennen und weitergeben

Walter Häberle sei es wichtig, die eigene Heimat zu kennen, diese auch anderen näher zu bringen. „Das heißt, dass wir die Leute informieren müssen, was man auf den Schildern sieht, damit man diese und die Hinweise verstehen kann. Und dabei darf es nicht bleiben“, sagt Häberle. Heißt: Nur Schilder aufzuhängen, sei nicht zielführend. „Weitere Schritte sind wichtig – so zum Beispiel den Bekanntheitsgrad zu steigern, in dem über die Angebote im Internet oder auch über Broschüren informiert wird“, zeigt der 67-Jährige auf und sagt: „Dabei möchte ich auch gerne helfen.“ Orientierung finden, Natur genießen: „Das Wandern macht mir einfach Spaß.“ Er hoffe, dass er diese Leidenschaft noch an viele andere – Einheimische oder auch Gäste – weitergeben könne.