Vom Start weg einen tollen Lauf erwischt

Je ein klarer Sieg für die TV Merklingen Tischtennis – Herren I und die Damen – Spielgemeinschaft Berghülen/Merklingen war die sehr erfreuliche Ausbeute vom Wochenende. Mit einem jederzeit ungefährdeten 9:2 Erfolg kehrten die stark ersatzgeschwächten Herren I aus Herrlingen zurück, während die Damen – Spielgemeinschaft Berghülen/Merklingen – sich ohne Probleme, mit 8:1 deutlich, gegen den TSV Seissen I durchsetzte.

Mit einem jederzeit ungefährdeten 9:2 Erfolg im Reisegepäck kehrten die erneut stark ersatzgeschwächten Herren I, am späten Abend, von ihrer Kreisliga A Gruppe 3 Partie beim TSV Herrlingen IV aus dem Lautertal zurück. Beide Teams hatten sich für diese Begegnung richtig viel vorgenommen. Das TVM-Team erwischte dann aber den eindeutig besseren Start in die Eingangsdoppel. Benjamin Hack/Harry Diefenbacher und Andreas Haßler/Mike Steeb brachten den TV Merklingen früh und etwas überraschend mit 2:0 in Führung, ehe das Herrlinger „Oldie“ Doppel Hans Ohlhauser/Otto „Leo“ Menhorn, mit ihrem 3:1 Sieg über die Merklinger „Oldies“ Bernd Strohm/Gerhard Längst, die Hausherren zum 1:2 heranführten.

In den Einzeln erhöhten dann die TVM-Akteure, trotz wirklich sehr energischer Gegenwehr der Gastgeber, das Tempo noch einmal deutlich und sicherten sich so, mit gleich fünf Spielgewinnen in rascher Folge und wirklich durchweg richtig sehenswerten Leistungen, durch Benjamin Hack, Andreas Haßler, Bernd Strohm, Mike Steeb und Gerhard Längst einen vorerst beruhigenden 7:1 Vorsprung.

Steffen Moik besiegte dann allerdings im Anschluss Harry Diefenbacher im Entscheidungssatz knapp und ließ mit diesem 2:7 bei den Gastgebern noch einmal so etwas wie eine leise Hoffnung aufkommen. Doch Benjamin Hack, die Merklinger Nummer Eins und Mannschaftsführer Andreas Haßler ließen sich davon nicht im Geringsten beeindrucken. Erst sicherte Benjamin Hack, mit seinem jederzeit ungefährdeten 3:0 Sieg über Markus Scherer, der Merklinger Mannschaft das 8:2, was schon einmal das sichere Unentschieden bedeutete.

Nun lag es also am TVM-Mannschaftsführer, das Ganze vollends nach Hause zu fahren. Dieser musste dann aber doch tatsächlich noch einmal wirklich alles geben, ehe er Mouzafer Talip im Entscheidungssatz mit 11:5 endgültig in die Schranken verwies und damit, nach genau zweieinhalb Stunden Spielzeit, den Merklinger 9:2 Erfolg endgültig in trockene Tücher brachte.