Vom Obstanbau bis zum Destillat: So wird Schnaps gebrannt

„Mathematik Abitur muss wiederholt werden!“ - diese vermeintliche Schlagzeile von Schwäbische.de wird derzeit über den Messengerdienst WhatsApp verbreitet. Doch sie ist frei erfunden.

Am Freitagnachmittag hatte sich ein Oberstufenschüler des Beruflichen Gymnasiums in Rottweil an die Redaktion gewandt. In WhatsApp-Gruppen an seiner Schule werde eine Meldung verbreitet, wonach ein Sprecher des Kultusministeriums mitgeteilt habe, dass die Abiturprüfung im Fach Mathematik an den Beruflichen Gymnasien in Baden-Württemberg wiederholt ...