Vier Siege, nur eine Niederlage

Überaus erfolgreich spielten die Tischtennis-Mannschaften des TV Merklingen am Wochenende. Nach richtig anstrengenden und heiß umkämpften Spielen gab es für die Teams dieses Mal vier Siege und nur eine Niederlage. Einen 9:0-Sieg am „grünen Tisch“ holten die Herren I gegen Seißen II, während die Herren II knapp, aber verdient mit 9:5 in Berghülen die Oberhand behielten. Richtig starke Leistungen zeigten die U18 Jungen II bei ihrem 6:4-Sieg in Berghülen. Von ihrer besten Seite präsentierten sich die U18 Mädchen beim 6:4-Erfolg in Laichingen, während die U18 Jungen I dem Tabellenführer SC Berg II mit 2:6 unterlagen.

Mit 9:0 am „grünen Tisch“ setzten sich die Herren I in der Kreisliga A Partie gegen den Tabellenführer TSV Seißen II durch. Trotz intensiver Bemühungen beider Teams, einen Ausweg aus dem Terminproblem des TSV Seißen zu finden, gelang es nicht, einen neuen Termin festzulegen. Somit blieb auch dem Klassenleiter nichts weiter übrig, als das Spiel am vorher dafür festgelegten Tag austragen zu lassen. Daraufhin gaben die Akteure aus dem Blaubeurer Ortsteil die Begegnung kampflos ab.

Verdient mit 9:5 setzten sich die Herren II im Spiel der Kreisliga B beim TSV Berghülen I bereits am Freitagabend durch. Der Grundstein für diesen Erfolg wurde bereits in den Eingangsdoppeln durch Gerhard Längst/Bernd Strohm, Sabahudin Rondic/Hans-Peter Wörtz und Harry Diefenbacher/Frank Waldeck zur 3:0-Führung gelegt. Die Gastgeber waren aber keinesfalls gewillt, schon vorzeitig die Flinte ins Korn zu werfen. Durch Hans-Peter Buschko und Oliver Mutschler arbeiteten sie sich wieder zum 2:3 heran, ehe die TVM-Akteure Gerhard Längst, Bernd Strohm, Frank Waldeck und Hans-Peter Wörtz einen Zahn zulegten und zur 7:2 Führung davonzogen. Erneut Hans-Peter Buschko und Oliver Mutschler sowie Thomas Müllner brachten Berghülen quasi im Gegenzug, mit drei Spielgewinnen in Folge, nochmals aussichtsreich auf 5:7 heran. Die fehlenden beiden Punkte zum 9:5-Endstand besorgten dann jedoch auf Merklinger Seite nach fast genau drei Stunden Spielzeit Bernd Strohm und Frank Waldeck.

Für den Spielverlauf mit 2:6 deutlich zu hoch mussten sich die U18 Jungen I in der Bezirksklassenpartie dem Tabellenführer SC Berg II im Heimspiel geschlagen geben. Die Gäste aus dem Ehinger Teilort zeigten schon in den Eingangsdoppeln eine richtig starke Leistung und gingen früh mit 2:0 in Führung. In den Einzeln kamen die Gastgeber dann deutlich besser ins Spiel, ließen jedoch immer noch zu viele gute Möglichkeiten liegen und damit die Gäste immer weiter davonziehen. Nach genau eineinhalb Stunden Spielzeit war dann alles gelaufen. Für Merklingen waren Philipp Bausenhart und Sinaudin Rondic im Einzel je ein Mal siegreich.

Einen Überraschungscoup landeten die U18 Jungen II mit ihrem 6:4-Erfolg in der Kreisligabegegnung beim TSV Berghülen I am Samstagvormittag. Timo Maurer/Sebastian Martinov und Finn Baumann/Marc-Oliver Auer legten los wie die Feuerwehr und überrannten die Gastgeber zu Beginn mit der 2:0-Führung förmlich. In den Einzeln lief es dann für Berghülen etwas besser. Merklingen gelang es derweil, die Führung bis zum 4:2 schlau zu verteidigen. Dann waren es die Hausherren, die gedankenschnell eine kleine Unkonzentriertheit der Gäste zum überraschenden 4:4-Ausgleich nutzten und so wieder Hoffnung aufkeimen ließen. Sebastian Martinov und Marc-Oliver Auer jedoch brachten den Merklinger 6:4-Erfolg, nach fast genau zwei Stunden Spielzeit, mit einer tollen Leistung und deutlichen Siegen über Carina Baumeister und Nico Seiffert Nervenstark in trockene Tücher. Für Merklingen war im Einzel Sebastian Martinov zwei Mal siegreich. Je einen Siegpunkt steuerten Timo Maurer und Marc-Oliver Auer bei.

Freudestrahlend brachten die U18 Mädchen einen hauchdünnen 6:4-Erfolg im Lokalderby von der Bezirksklassenpartie beim TSV Laichingen mit nach Hause. Merklingen gelang in dieser Partie durch Lena Gienger/Jessica Abrell eine frühe 1:0-Führung, die Laichingen jedoch schnell wieder ausglich. Anschließend spielten Lena Gienger und Jessica Abrell im Einzel für den TVM eine 3:1-Führung heraus. Von da an gelang es dann auch dem TSV, im Einzel zu punkten. Bis zum 5:3 behauptete jedoch Merklingen seinen zwei Punkte-Vorsprung. Lea Schmauder brachte Laichingen mit ihrem Sieg dann wieder auf 4:5 heran und ließ erneut Hoffnung aufkommen, wenigstens noch ein Unentschieden zu erreichen. Nervenstark und mit einer tollen spielerischen Leistung gelang es Coline Steeb jedoch mit einem 3:0-Sieg über Sophie Kranz, den 6:4-Endstand für Merklingen herzustellen. Lena Gienger war im Einzel zwei Mal siegreich. Je einen Siegpunkt steuerten Jessica Abrell, Elena Dorm und Coline Steeb bei.