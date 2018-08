Verkehrsminister schaut sich Bahnhof Merklingen an

Sicherheitsschuhe, Warnweste und der weiße Helm sind ein Muss – auch für den baden-württembergischen Verkehrsminister Winfried Hermann (Bündnis 90/Die Grünen) beim Besuch des künftigen Bahnhofs Merklingen. Dort, wo Reisende des Nah- und Fernverkehrs Halt machen sollen, sieht es derzeit noch aus wie auf einer Mondlandschaft. Die Gründe dafür erklärte am Montagmorgen Bahn-Projektleiter Stefan Kielbassa. Der promovierte Bauingenieur zeichnet für insgesamt drei sogenannten Planfeststellungsabschnitte verantwortlich.

Winfried Hermann schaut sich um. Beeindruckt nickt er. Es sei unvorstellbar, wie viel bewegt würde, um solch ein Großprojekt, die Neubaustrecke, zu realisieren. 44 bis 46 Millionen Euro kostet das Vorhaben. Der Bahnhof Merklingen ist unabhängig vom Projekt Stuttgart 21. Bei der Finanzierung sind zwölf Kommunen der Laichinger Alb mit von der Partie. „Wir als Land haben ein Risiko übernommen“, so Hermann und fügt an: „Wir sind gut in der Zeit. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird der Bahnhof Merklingen drei Jahre früher fertig sein als Stuttgart 21.“ Ein wunder Punkt, den der Verkehrsminister gleich zu Beginn anspricht. Doch er beruhigt im gleichen Atemzug: „Wir haben uns verständigt, dass wir den Bahnhalt nach der Fertigstellung nicht stehen lassen.“ Dennoch, da sei er sich ebenso gewiss, werde es keinen Vollverkehr geben.

Debattierfreudige Bürgermeister

Gespannt hören ihm die Bürgermeister der Laichinger Alb sowie der Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) zu und bringen gleich ihre Anregungen ein. „Wir müssen Pläne so gestalten, dass es den Menschen nutzt. Wenn die Strecke fertig ist, müssen Züge fahren“, so Czisch. Sein Wunsch sei klar: Es müsse eine Mischung aus Nah- und Fernverkehr geben. Der Oberbürgermeister ist sich zudem sicher: Der Bahnhof Merklingen wird einen großen Schub für den Nahverkehr geben. Die Kommunen würden daran auch einen erheblichen finanziellen Anteil tragen, stünden aber auch geschlossen hinter einer gemeinsamen Entwicklung. Die Gemeinsamkeit stellt auch der Laichinger Bürgermeister Klaus Kaufmann (parteilos) heraus. Der Vorsitzende des für den Bahnhof gegründeten Verbands Region Schwäbische Alb zeigt auf: „Zwölf Gemeinden beteiligen sich mit 13 Millionen Euro. Jetzt gilt es, dass wir die Früchte des Projekts ernten – und nicht erst 2025.“ Ziel sei, mehr „Menschen auf die Schiene“ zu bringen – durch ein gutes Angebot im öffentlichen Personennahverkehr. „Zwölf Minuten nach Ulm und eine halbe Stunde bis nach Stuttgart: Das ist hoch attraktiv“, sagt der Verkehrsminister dazu.

Den gemeinsamen Schulterschluss loben Manfred Leger, Vorsitzender der Geschäftsführung der DB Projekt Stuttgart–Ulm, sowie Marcus Herwarth vom ausführenden Bauunternehmen Leonhard Weiss. 1,2 Millionen Kubikmeter Erde und Fels seien bewegt worden. Große Herausforderung bei der Baustelle ist die Verkarstung. „Doch mit der Bahn haben wir das Großprojekt absolut im Griff“, so Herwarth. Die Erschließung des Bahnhofs Merklingen ist fast abgeschlossen. Die Rohbauvergabe stehe nun an. Die Arbeiten für die ersten Stützelemente und die Abwasserleitungen laufen. Die Ausschreibung für die Hochbaumaßnahmen wie die Zugangstürme, P+R sowie Bahnsteige seien erfolgt und würden geprüft.

Mühlweg wird Zufahrt

„Der Zugang zum künftigen Bahnhof erfolgt dann über den Mühlweg in Richtung Widderstall“, so Kielbassa und zeigt eine weitere Schwierigkeit auf: „Die parallel laufende Autobahnbaustelle macht die Sache nicht einfacher.“ Dennoch zieht auch Kielbassa ein durchaus positives Fazit: „Seit 2012 sind wir gemeinsam am Bauen und das Ende ist in Sicht.“ Ein „sympathisches Projekt“ werde geliefert. „Und ein wichtiges dazu“, so der Merklinger Bürgermeister Sven Kneipp (parteilos).