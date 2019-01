Verkehrskollaps auf A8: Nichts geht mehr in Richtung Stuttgart

Auf der A8 zwischen Ulm und der Albhochfläche geht seit dem frühen Mittwochabend nichts mehr weiter. Schuld ist der viele Schnee. Seit Stunden harren LKW- und Autofahrer in ihren Fahrzeugen aus.

Eine Besserung sei laut Polizei am späten Abend gegen 21 Uhr bislang noch nicht in Sicht: „Wir versuchen jetzt beim Räumen blockweise vorzugehen. So gut es eben geht“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Fahrzeuge nicht verlassen

Eine Räumung der A8, also dass alle Menschen ihre Fahrzeuge verlassen müssen, sei demnach nicht vorgesehen. „Dann müssten wir die Autobahn ja komplett sperren und dann geht gar nichts mehr voran“, erklärt der Polizeisprecher. Die Insassen sollten das Fahrzeug nicht verlassen. „Das wäre nicht gut.“

Besonders betroffen ist der Teil über die Albhochfläche zwischen Merklingen und Gruibingen in Fahrtrichtung Stuttgart. Aber auch bis nach Ulm stehen Laster an Laster. Doch nicht nur sie, auch Autos kommen kaum bis gar nicht voran. Wer kann, sollte die A8 meiden.

Querstehende LKW versperren den Weg

Immer mal wieder sperrt die Polizei Teile der Autobahn ab, damit die Räumfahrzeuge ihre Arbeit machen können. Doch das ist teilweise schwer möglich. Querstehende LKW versperren den Weg und müssen geborgen werden.

Auch die Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) sind alarmiert worden, unter anderem das THW Blaubeuren, Geislingen und Gruibingen. Nach Angaben der Polizei werden die Fahrzeuginsassen - „sofern das möglich ist“, so der Polizeisprecher - mittlerweile mit warmem Tee und weiteren notwendigen Dingen versorgt.

