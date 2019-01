Verkehrschaos auf der A8 – Person stirbt im Stau

Auf der A8 zwischen Ulm und der Albhochfläche geht es seit dem frühen Mittwochabend nicht mehr weiter. Schuld ist der viele Schnee. Seit Stunden harren LKW- und Autofahrer in ihren Fahrzeugen aus.

Erst in der Nacht löste sich der Stau. „Es löst sich zwar langsam nach vorne weg, aber eben nur langsam“, sagte ein Polizeisprecher. Er gehe davon aus, dass sich bis zum Anbruch der Hellligkeit die Lage aber wieder normalisiert hat.

Denn der Stau löse sich ab dem Rastplatz Aichen mittlerweile ganz leicht auf - Stück für Stück, Laster für Laster, Auto für Auto. „Davor läuft es quasi. Aber bis sich 35 Kilometer Stau auflösen, dauert es halt.“ An den Steigungen, also ab Ulm bis zum Rastplatz Aichen (in Richtung Stuttgart) geraten Laster weiterhin immer wieder ins Stocken.

Fahrzeuge nicht verlassen

Eine Räumung der A8, also dass alle Menschen ihre Fahrzeuge verlassen müssen, sei nicht vorgesehen. „Dann müssten wir die Autobahn ja komplett sperren und dann geht gar nichts mehr voran“, erklärt der Polizeisprecher. Die Insassen sollen das Fahrzeug nicht verlassen.

Das Befreien der Fahrbahn vom Schnee konnte zwischenzeitlich nur blockweise erfolgen. „So gut es eben geht“, sagte der Polizeisprecher gegen 21 Uhr. Immer mal wieder sperrte die Polizei Teile der Autobahn ab, damit die Räumfahrzeuge ihre Arbeit machen können. Das war dennoch schwer möglich. Querstehende LKW versperrten den Weg und mussten geborgen werden.

Autos kommen schwer bis gar nicht voran

Betroffen war die Strecke ab Ulm über die Albhochfläche bis nach Gruibingen in Fahrtrichtung Stuttgart. Es stand Laster an Laster. Doch nicht nur sie, auch Autos kamen kaum bis gar nicht voran.

Auch die Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) sind alarmiert worden, unter anderem das THW Blaubeuren, Geislingen und Gruibingen. Nach Angaben der Polizei wurden die Fahrzeuginsassen - „sofern das möglich ist“, so der Polizeisprecher - mit warmem Tee und weiteren notwendigen Dingen versorgt.

Person stirbt im Stau

Für eine Person kam jedoch jede Hilfe zu spät. „Im Stau ist jemand gestorben. Todesursache ist wohl ein Herzinfarkt“, so der Polizeisprecher. Die eintreffenden Rettungskräfte hätten nichts mehr für die Person tun können.

