Verheerende Missstände im Schweinestall: Amtstierarzt freigesprochen

Mit einem Freispruch ist am Montag das Verfahren gegen einen Veterinär des Landratsamtes im Alb-Donau-Kreis zu Ende gegangen. Ihm wurde im Fall der im Oktober 2016 durch die Tierschutzorganisation „Soko Tierschutz“ aufgedeckten Missstände in einem Schweinemastbetrieb in Merklingen versuchte Strafvereitelung vorgeworfen.

Nach mehr als zwölf Stunden Beweisführung an drei Verhandlungstagen vor dem Amtsgericht Ulm steht für Richter Tobias Rundel fest: Der Vorwürfe gegen den Amtstierarzt seien „unbegründet“, sagte er in seiner Urteilsbegründung. Das Gericht habe „relevante Zweifel“ am Strafbefehl, es bliebe dem Gericht nichts anderes übrig, als den Angeklagten freizusprechen.