Verein Waldkindergarten Merklingen-Alb zieht nach einem Jahr Bilanz

Sie treffen sich alle vier bis sechs Wochen, um ihr Vorhaben weiter voranzutreiben. Jetzt kam der Verein Waldkindergarten Merklingen-Alb zur ersten Mitgliederversammlung zusammen. „Das wird ein Schnelldurchlauf“, prognostizierte die Vorsitzende Beatrix Danzer und so sollte es auch kommen: Nach 20 Minuten waren Berichte gegeben, Bilanz gezogen und auch der Vorstand gewählt.

Beatrix Danzer wird den Verein weiterhin als Vorsitzende anführen. Ihr stehen Isabell Cavallo als Stellvertreterin und Sabine Schwegler als Kassiererin zur Seite. Einstimmig schenkten die Mitglieder ihrem „alten“ Vorstand erneut das Vertrauen.

In die Öffentlichkeit

„Vor ziemlich genau einem Jahr haben wir die erste Öffentlichkeit gesucht“, erinnerte Danzer zurück. Beim Adventsmarkt in Merklingen war die kleine Gruppe mit einem Stand dabei. „Wir wollten einfach zeigen, dass es jemanden gibt“, so Danzer. Das sei auch weiterhin so – ebenso das Ziel: Der Verein möchte das Angebot eines Waldkindergartens installieren.

Um dieses Ziel zu erreichen, mussten auch Rückschläge eingesteckt werden. Im Januar dieses Jahres wurde der Verein gegründet. Es folgte eine Informationsveranstaltung für Interessierte in Merklingen. „Das Interesse war zu diesem Zeitpunkt sehr groß“, zeigte die Vorsitzende bei der Versammlung auf. „Wir waren dann in verschiedenen Gesprächen mit der Gemeinde Merklingen, haben unsere Ideen vorgestellt. Auch im Gemeinderat.“ Parallel dazu lief eine Bedarfsumfrage. „Der Rücklauf war zäh und mäßig. Nicht so wie erhofft“, machte die Merklingerin klar. Dennoch: „Wir haben unser Ziel nicht aus den Augen verloren“. Auch dann nicht, als dem Verein im Sommer klar wurde, dass es ihm als Trägerverein nicht möglich sein wird, einen Waldkindergarten in Merklingen aufzubauen. Die Gemeinde, mit der laut Danzer immer eine vertrauensvolle und offene Zusammenarbeit möglich war, habe einfach keinen Bedarf an Kita-Plätzen.

Orientierung nach Laichingen

Die Entscheidung fiel, sich umzuorientieren. Die Konzeption wurde erarbeitet. Der Verein ging auf die Stadt Laichingen zu. Die Idee fand Anklang, wurde auch dort im Gemeinderat vorgestellt. „Wir sind jetzt ein gutes Stück weitergekommen. Der Rat möchte einen Waldkindergarten besuchen, um sich das Konzept besser vorstellen zu können“, zeigte die Vorsitzende auf und fügte an: „Momentan sind wir guter Dinge.“ Fest stehe aber auch: Ob, wie und in welcher Form es weitergeht, kann der Verein noch nicht sagen.

Im Februar 2015 waren die an einer Waldkita interessierten Eltern zu einem ersten Treffen zusammen gekommen. Dann wurde nach Mitstreitern gesucht. Aus den interessierten Eltern wurden die Initiatoren des Vereins, die den Vorstand bildeten und diese Posten auch weiterhin bekleiden werden. Für ihr Konzept möchten sie sich auch künftig stark machen.