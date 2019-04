Verein plant historische Kneipentour durch Merklingen – das steckt dahinter

Geschichte kann nie ganz aufgearbeitet werden, ist Jakob Salzmann von der Interessengemeinschaft für Geschichte und Brauchtum Merklingen (IGM) der Meinung. Das neueste Projekt der Gruppe soll aber dazu beitragen, dass ein weiteres Feld der Kommune nicht in Vergessenheit gerät. Die IGM plant als Ergänzung zum bestehenden historischen Rundgang eine Gaststättenrunde. Die ist mittlerweile sogar schon ausgearbeitet. Mit dem Merklinger Bürgermeister Sven Kneipp (parteilos) ist die Gruppe immer wieder im Gespräch. Letztlich geht es nämlich auch um Kosten.

Schulhaus, Backhaus, Molkerei, erstes Pfarrhaus, die Kirche, Trachtenhäusle oder auch das Amtshaus: Elf Stationen gibt es, die Interessierte im Rahmen des bereits bestehenden historischen Rundgangs ablaufen können, um mehr über die Vergangenheit der Gemeinde zu erfahren.

Die Strecke, über die sich die Anlaufpunkte verteilen, ist 600 Meter lang, ein Alternativ-Wanderweg beträgt 750 Meter. Eröffnung wurde im April vergangenen Jahres gefeiert. Der Partnerschaftsfonds „Merklinger helft“ und die Bürgerstiftung Laichinger Alb hatten diesen Pfad im Kooperationsprojekt erstellt.

Historische Stätten benennen

Das Ansinnen der IGM ist es nun, auch weitere alte historische Stätten zu benennen. „Es gibt alte Gaststätten, die wir hatten, doch der größte Teil ist eigentlich schon verschwunden“, so Salzmann. In Gedanken zählt er nach: Zehn Kneipen seien es in Merklingen schon gewesen; vier gebe es derzeit noch. Eine Liste wurde erstellt und das Vorhaben mit dem Bürgermeister besprochen.

„Die Gaststättenrunde steht schon – nach Absprache mit Herrn Kneipp“, zeigt Salzmann an. Noch etwas anderes steht auch: Der Gemeinderat hat einer finanziellen Unterstützung zugestimmt. Im Haushalt sind 3000 Euro vorgesehen, die die IGM für ihr Projekt erhalten kann.

Der historische Rundgang in Merklingen wurde im April vergangenen Jahres eingeweiht. (Foto: Scholz)

Das sei auch wichtig: „Es braucht ja neue Übersichtstafeln und Hinweisschilder. Das muss finanziert werden“, erläutert Salzmann. Textlich sei die Gruppe schon gut unterwegs. „Es ist viel Arbeit“, so der Merklinger. Ein kleiner Film soll ebenso gedreht werden – vor allem mit Blick auf die QR-Codes, die dann auch wieder zum Einsatz kommen sollen. Bekannt sind diese auch schon vom historischen Rundgang. Jede Informationstafel an den Häusern ist mit einem QR-Code versehen. Wer diesen mit dem Smartphone oder auch Tablet scannt, erhält zusätzliche Informationen in Form eines Videoclips und Bildern.

Ratsfrau Marie-Luise Jakob nimmt Nutzer beispielsweise auf eine Reise unter dem Motto „Heimat ist immer dort, wo die Menschen sich wohlfühlen“ mit. Vor allem für jüngere Nutzer soll diese Aufarbeitung von Informationen und geschichtlichem Hintergrund der Kommune eine ansprechende Alternative zum gedruckten Flyer sein. Großes Ziel ist es, Geschichte nachhaltig erlebbar zu machen und zwar für alle Generationen.

Mit der Kamera unterwegs

„Ein wichtiges Standbein ist für uns Johann Koch“, sagt Salzmann. Koch sei stets mit der Kamera unterwegs, erstelle Filme von Festen und halte somit eine Menge für die nächsten Generationen fest. „Es ist immer wieder ein Genuss, die Filme anzusehen“, lobt Salzmann. Die IGM sei jetzt dabei, das Informationsmaterial für die Tafeln gegenzulesen. „Es ist also im Werden“, so der Merklinger.

Jakob Salzmann schwebt schon etwas weiteres vor. In einem nächsten Schritt könnten weitere Gebäude und Plätze in einer solchen Runde integriert werden. Salzmann denke dabei beispielsweise an die Hüle oder das Zollhaus. Doch das Projekt stehe noch in den Sternen, sei bisher nur eine Idee. Das Erweiterungspotenzial des historischen Rundgangs hatte das Gemeindeoberhaupt Sven Kneipp bereits bei der Einweihung im April vergangenen Jahres betont.

