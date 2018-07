Unfall auf Bahnhof-Baustelle: Arbeiter nach Sturz schwer verletzt

Ein 44-jähriger Arbeiter ist am Mittwoch auf der Baustelle der Neubaustrecke Ulm - Stuttgart schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, stürzte ein 44 Jahre alter Mann gegen 13.30 Uhr in eine Baugrube in der Nähe von Merklingen.

Demnach stand ein Bagger an einer fast drei Meter tiefen Grube. Der Fahrer des Baggers schwenkte seine Maschine und wollte Splitt sowie Schotter in seine Schaufel laden. Dass hinter dem Bagger ein Mitarbeiter stand, darauf hatte der 59 Jahre alte Baggerfahrer nicht geachtet. Seine Maschine stieß den 44-Jährigen in die Grube. Der wurde dabei schwer verletzt. Ein Krankenwagen brachte den Mann in eine Klinik.

Jetzt prüft die Polizei, wem bei dem Unfall ein Vorwurf gemacht werden kann: Handelt es sich um einen Verkehrsunfall, einen Arbeitsunfall oder war es Körperverletzung? Eine Körperverletzung könne laut Polizeisprecherin bislang ausgeschlossen werden: „Die weiteren Ermittlungen laufen“, sagte sie auf Nachfrage.