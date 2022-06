Unbekannte brechen Baucontainer bei Widderstall nahe der A 8 auf

Unbekannte haben von Mittwoch auf Donnerstag mehrere Container bei Widderstall aufgebrochen.

Laut Polizeibericht standen die drei Baucontainer auf zwei Baustellen nahe der Autobahn A 8. Zwischen 16 Uhr am Mittwoch und 6.30 Uhr am Donnerstag flexten die Einbrecher laut Polizei die Schlösser der Container auf. Darin befanden sich demnach eine Vielzahl von Elektrowerkzeugen. Was genau entwendet wurde, muss noch ermittelt werden, so die Polizei. Zurück blieb ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro, den die Unbekannten verursachten.