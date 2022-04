U18 Mädchen des TV Merklingen 1862 geben alles

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die 2:6 Niederlage der U18 Tischtennismädchen des TV Merklingen, in ihrem letzten Nachholspiel aus der Vorrunde beim SC Berg II wird, von Klassenleiter Manfred Fischer, in eine Niederlage für beide Mannschaften wegen Spielabbruch umgewandelt. Trotzdem belegt das Team in der Endabrechnung einen tollen 3. Tabellenplatz. Damit ist für die TVM-Tischtennisabteilung die Saison, was den Mannschaftssport betrifft, abgeschlossen.

Erst sah es nach einer unverdient hohen 2:6 Niederlage aus, mit der die U18 Mädchen im Reisegepäck, von der Bezirksligapartie, aus dem Ehinger Teilort Berg am Samstagnachmittag, dem 2. April wegen der schlechten Straßenverhältnisse etwas verspätet nach Hause zurückkehrten. Alles gegeben, doch die Gastgeberinnen waren einfach immer einen Tick besser, lautete das erste Fazit.

Früh mit 0:3 in Rückstand geraten, waren es dann Mary-Rose Schneider und Sofia Schneider, die durch je einen Sieg im Einzel, die leise Hoffnung der Merklinger Mädchenmannschaft aufrecht hielten. Am Ende reichte es dann aber leider doch nicht. Dann der Schock. Klassenleiter Manfred Fischer wertete die Partie am 3. April als Spielabbruch, da die Begegnung nach der 6:2 Führung des SC Berg II, wie von diesen gefordert, abgebrochen wurde. Der Betreuer der Heimmannschaft hatte offensichtlich die vom Verband vorgenommene Änderung, von der letzten Saison auf diese Saison, übersehen. Bei dem hier gespielten „Braunschweiger System“ gibt es insgesamt vier verschiedene Möglichkeiten, je nach Anzahl der mitspielenden Akteure, die Partie zu gestalten. Allen gleich ist allerdings, dass seit dieser Saison unbedingt zehn Spiele zu absolvieren sind. In diesem Falle waren es aber nur acht Spiele. Deshalb dann auch die Strafe an beide Mannschaften. Trotz allem ist den Mädchen aber in der Endabrechnung ein wirklich toller 3. Tabellenplatz gelungen. Ein sicheres Indiz dafür, dass auch in der Coronazeit richtig toll und intensiv trainiert wurde. Jugendleiter Andreas Haßler und sein Trainerteam sind jedenfalls richtig stolz auf diese Leistung der Mädchen.

Damit haben alle Merklinger Mannschaften ihre Nachholspiele absolviert. Die U18 Mädchen treten allerdings am Samstag, 9. April noch beim 2. Mädels-Perspektiv-Cup, der Spin & Speed-Turnierserie, einem Einzel-Turnier des TSV Herrlingen in der Lindenhofhalle an. Beginn ist dort um 9.30 Uhr.