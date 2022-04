TVM – Tischtennismädchen mit guten Leistungen in Herrlingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Erneut gut in Form präsentierten sich die TVM-Tischtennismädchen bei der 3. Ausgabe des Mädels-Perspektiv-Cups der Spin & Speed Turnierserie, am vergangenen Samstag, den 23. April in der Lindenhofhalle Herrlingen. Diese Turnierform im „Schweizer System“ bietet für die Nachwuchsspielerinnen die Gelegenheit dringend benötigte Spielpraxis zu sammeln. Auch ergänzt dies das Training wirklich toll.

In der A-Klasse (von 851 bis 1100 QTTR-Ranglistenpunkte) hatten sich insgesamt 12 Spielerinnen in die Startliste eingetragen, während in der B-Klasse 9 Teilnehmerinnen starteten, die zwischen 0 und 850 Ranglistenpunkte aufwiesen. In beiden Spielklassen ging es, nach einer kurzen Begrüßung des Herrlinger Abteilungsleiters Wolfgang Laur, für alle gleich richtig voll zur Sache. Im „Schweizer System“ wird wie im „Jeder gegen Jeden System“ gespielt. Jedoch bestreitet jede Teilnehmerin nur sechs Spiele. Da darf man möglichst keinen Satz oder gar ein Spiel abgeben. So kämpften alle Spielerinnen, fast schon wie bei einer Olympia-Qualifikation, richtig aufopfernd um jeden einzelnen Punkt. Kein Spiel wurde vorzeitig verloren gegeben. Sofia Schneider (B-Klasse) sowie Coline Steeb und Mary-Rose Schneider (A-Klasse) vom TV Merklingen hängten sich voll rein, liefen zu einer starken Form auf und gaben ihren Betreuern großen Anlass zur Freude. Auch wenn es schlussendlich für Coline Steeb (9. Platz) und Mary-Rose Schneider (10. Platz) leider nicht ganz für die vorderen Plätzen reichte, waren die gezeigten Leistungen, bei dieser wirklich außerordentlichen Stärke dieser Klasse doch sehr beachtlich.

Noch größer aber war die Freude über die bärenstarke Leistung und richtig tolle Platzierung von Sofia Schneider (2. Platz/5:1 Punkte), der damit in der B-Klasse fast eine Punktlandung gelang. Immerhin war sie die Einzige, die auch gegen die spätere Siegerin Selin Bilgin (5:1) von der TSG Eislingen gewann. Dritte wurde Franziska Seybold (5:1) von der SG Nellingen vor Alisa Wanner (4:2) vom TSV Erbach. In der A-Klasse belegte Cara Lehmann (6:0) vom TV Ottenhausen (Badischer TT-Verband) den 1. Platz vor Ina Grob (5:1) vom TSV Rißtissen und vor der drittplatzierten Pauline Merk (5:1) vom SV Steinhausen – Rottum (TTBW).

Bereits am Samstag, den 21. Mai steigt die vierte Auflage des Mädels-Perspektiv-Cups in Herrlingen. Beginn ist erneut wieder um 9.30 Uhr.