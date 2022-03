TVM-Tischtennismädchen beim Nachwuchsturnier in Herrlingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eine wirklich prima Gelegenheit endlich wieder einmal richtige und überaus wertvolle Wettkampfpraxis zu sammeln, bot sich am vergangenen Samstag den Merklinger Tischtennismädchen in der Herrlinger Lindenhofhalle. Da ja nun auch im Nachwuchsbereich die ausgefallenen Spiele der Vorrunde nachgeholt werden, hat der ungemein rührige Herrlinger Abteilungsleiter Wolfgang Laur kurzentschlossen zu einem neuen Nachwuchsturnier eingeladen, um den Jugendlichen die dringend nötige Wettkampfpraxis zu verschaffen. Gleich drei Merklinger Spielerinnen nahmen diese Gelegenheit wahr.

Um auch rechtzeitig vor Ort zu sein, hieß es nicht nur für den Spielerinnen, sondern auch für die beiden Betreuer Andreas Haßler und Harry Diefenbacher früh aufstehen, denn der Beginn war schon auf 9.30 Uhr festgesetzt und einspielen wollten sich die Mädchen ja auch noch. Schon bei der Anmeldung wurden die Mädchen in zwei verschiedene Konkurrenzen eingeteilt. In die A-Klasse kamen alle, die zwischen 851 und 1100 Ranglistenpunkte (QTTR-Punkte) hatten, während in der B-Klasse diejenigen spielten, die zwischen 0 und 850 Ranglistenpunkte aufweisen.

In beiden Spielklassen ging es vom Start weg für alle voll zur Sache. Es wurde um jeden einzelnen Punkt und Satz aufopfernd gekämpft. Coline Steeb, Mary-Rose Schneider (A-Klasse) und Sofia Schneider (B-Klasse) riefen dabei ihr volles Leistungsvermögen ab, spielten richtig toll auf und gaben dabei auch ihren Trainern immer wieder großen Anlass zur Freude.

Alles in allem waren beide Konkurrenzen aber wirklich richtig stark besetzt und die Merklinger Mädchen hatten es da tatsächlich mit ungeheuer spielstarken Gegnerinnen zu tun. Umso mehr gab es über die tollen Platzierungen richtig Grund zur Freude. Sofia Schneider gelang in der B-Klasse ein hervorragender 3. Platz hinter Selin Bilgin von der TSG Eislingen und Ella Trompler vom TSV Herrlingen. Vierte wurde Franziska Kreutle vom TSV Herrlingen. In der A-Klasse belegte Coline Steeb einen tollen 4. Platz, während Mary-Rose Schneider mit dem 7. Platz ebenfalls richtig hochzufrieden sein durfte, da sie lediglich das etwas schlechtere Satzverhältnis aufzuweisen hatte. Hier belegte Ina Grob vom TSV Rißtissen den 1. Platz vor Ivana Bednjicki von der TSG Eislingen und Laura Ligay vom TSV Herrlingen.