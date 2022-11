TVM-Tischtennis-Herren III verlieren in Griesingen 4:8

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zwei unglückliche Niederlagen waren die etwas magere Ausbeute für die TV Merklingen Tischtennis-Mannschaften. Während sich die Herren III mit 4:8 der Spielgemeinschaft Griesingen/Rißtissen III geschlagen geben mussten, unterlagen die U19 Mädchen in Ermingen mit 4:6 wirklich hauchdünn.

Trotz richtig energischer Gegenwehr waren die Herren III bei ihrer 4:8-Niederlage in der Kreisklasse Gruppe 2 Partie gegen die Spielgemeinschaft Griesingen/Rißtissen III in der Sporthalle Griesingen eigentlich etwas im Nachteil. Die Hausherren, allesamt mit unglaublich viel Spielerfahrung ausgestattet, legten bereits in den Eingangsdoppeln ein wirklich richtig hohes Tempo vor. So gingen die Gastgeber hier schon frühzeitig mit 2:0 in Führung. Alfred Bausenhart, der den Schwung aus den Doppeln mitnahm, erhöhte dann im ersten Einzel mit seinem 3:0-Sieg über Steffen Autenrieth sogar noch zum 3:0-Zwischenstand, ehe Hans-Peter Wörtz (3:1 gegen Sebastian Wiest) den Bann brach und das TVM-Team zum 1:3 etwas näher heranbrachte. Dann war Griesingen/Rißtissen allerdings wieder an der Reihe. Hubert Gabel (3:0 gegen Manuel Schröder) und Erwin Wölfle (3:0 gegen Damian Kluge) sorgten für eine erneute deutliche 5:1-Führung der Spielgemeinschaft. Nun nahmen auch die TVM-Akteure noch einmal alle Energie zusammen und stemmten sich richtig vehement gegen die schon hier drohende Niederlage.

Praktisch im Gleichschritt brachten Hans-Peter Wörtz (3:0 gegen Alfred Bausenhart) und Steffen Autenrieth (3:0 gegen Sebastian Wiest) den TVM zum 3:5 wieder in Reichweite heran. Aber auch die Heimmannschaft legte daran im Anschluss nochmal eine richtige Schippe drauf und sicherte sich mit zwei weiteren Siegen von Hubert Gabel (3:0 gegen Damian Kluge) und Erwin Wöfle (3:0 gegen Manuel Schröder) mit dem 7:3-Zwischenstand schon so eine kleine Vorentscheidung. Hans-Peter Wörtz gelang dann daran im Anschluss, mit seinem hart erkämpften 3:1 Sieg über Hubert Gabel, noch einmal eine Resultatsverbesserung für Merklingen zum 4:7, bevor Alfred Bausenhart, die Nummer eins der SGM Griesingen/Rißtissen mit seinem 3:0-Sieg über Damian Kluge, den Sack endgültig zumachte und den 8:4-Erfolg, nach genau zwei Stunden Spielzeit, verdient in trockene Tücher brachte.