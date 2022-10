TVM-Tischtennis-Herren I unterliegen Seissen II in Asch

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Einen Sieg für die Damen Tischtennis Spielgemeinschaft Berghülen/Merklingen zum Saisonstart und eine vom Ergebnis her zu hohe Niederlage für die Herren I der TV Merklingen Tischtennis-Abteilung, waren die ganze Ausbeute des Wochenendes vom 15. Oktober. Während sich die Damen Tischtennis SGM Berghülen/Merklingen zum Saisonstart beim RSV Ermingen mit dem 8:3 Erfolg keine Blöße gab, verlieren die Herren I stark ersatzgeschwächt gegen den TSV Seissen II in Asch unverdient hoch.

Trotz richtig starker Gegenwehr mussten sich die TVM-Herren I, bei ihrer 3:9 Niederlage in der Kreisklasse A Gruppe 3 Partie, mit gleich vier Ersatzspielern von den Herren II und Herren III, stark ersatzgeschwächt gegen den TSV Seissen II, am Samstagabend in der Turnhalle Asch schlussendlich vom Ergebnis her etwas zu deutlich geschlagen geben. Die Gastgeber drückten vor allem zu Beginn der Begegnung enorm auf das Tempo und gingen daher folgerichtig auch gleich in den Eingangsdoppeln mit 3:0 in Führung. Nachdem dann anschließend auch noch das erste Einzel zum zwischenzeitlichen 0:4 verloren ging, war es der Merklinger Mannschaftsführer Andreas Haßler, der mit seinem 3:1 Erfolg über Martin Scheible zum 1:4 verkürzte und damit das Zeichen zur dringend nötigen Aufholjagd gab.

Die Hausherren ließen sich dadurch aber nicht von ihrer Linie abbringen und holten selbst wieder die nächsten zwei Spiele, ehe Steffen Autenrieth mit einer feinen spielerischen Leistung und seinem 3:0 Sieg über Hans Lang den 2:6 Zwischenstand herstellte. Dann waren erneut die Gastgeber mit dem Punkt zum 7:2 an der Reihe. Andreas Haßler steuerte danach mit einer weiteren Leistungssteigerung und seinem 3:1 Sieg über Roland Schüle den dritten Merklinger Spielpunkt zum 3:7 bei. Nach einem etwas glücklichen 8:3 war es dann aber Simon Ponzer, der mit seinem knappen 3:2 Erfolg über Harry Diefenbacher gleichzeitig auch den Hausherren, nach zweieinhalb Stunden Spielzeit, den doch etwas zu hohen 9:3 Sieg bescherte. Da gleich drei Spiele für dem TVM trotz 2:0 Führung noch knapp mit 2:3 verloren gingen, ist der Ärger der Merklinger Akteure etwas verständlich, der Sieg für Seissen aber war trotzdem verdient.