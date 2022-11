TVM-Herren III verlieren gegen Dornstadt und Schelklingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Viel Spielerfahrung sammelten die TVM-Tischtennis Herren III bei ihren Niederlagen. Absolut ohne jede Chance waren sie kürzlich bei ihrer richtig deutlichen 0:8 Niederlage im nachverlegten Spiel der Kreisklasse Gruppe 2 gegen den Tabellensechsten SF Dornstadt III in eigener Halle. Es wollte wirklich absolut so rein gar nichts zusammen gehen. Die Gäste waren in allen Belangen deutlich besser und verhinderten auch die besten Chancen der Gastgeber mit viel Spielerfahrung und Kampfgeist. Den legten zwar auch die Hausherren an den Tag, jedoch hatte Dornstadt immer eine noch bessere Gegenreaktion parat. So blieb es dann Aleksej Bazin, mit seinem 3:0 Erfolg über Steffen Autenrieth vorbehalten, bereits nach 75 Minuten Spielzeit den verdienten Dornstädter 8:0 Sieg unter Dach und Fach brachte.

Deutlich besser, aber auch nicht so wirklich gut lief es für die Herren III bei ihrer etwas zu hohen 2:8 Niederlage, in der Begegnung der Kreisklasse Gruppe 2, beim Tabellenführer TSV Schelklingen I in der Stadthalle. Die Hausherren gingen nach kleinen Anlaufschwierigkeiten dann aber etwas glücklich mit 2:0 in Führung. Im Ersten Einzel kam Steffen Autenrieth richtig toll in die Partie. Er hielt gegen Jochen Schreier, die Nummer Eins der Gastgeber Schritt und knöpfte ihm sogar zwei Sätze ab, musste sich dann aber schlussendlich doch hauchdünn mit 2:3 geschlagen geben.

Hans-Peter Wörtz machte es dann im Anschluss besser und bezwang Markus Warynica nach starker Leistung mit 3:1 zum 1:3 Zwischenstand. Nun verschärften die Hausherren das Tempo allerdings noch einmal ungemein und zogen fast schon unaufhaltsam zum 6:1 davon.

In seinem zweiten Einzel packte Steffen Autenrieth seine ganze Spielerfahrung und Kampfkraft aus, nahm allen Mut zusammen und bezwang mit einer richtig tollen spielerischen Leistung Markus Warynica, der so gar nicht wusste wie ihm geschah, mit 3:0 zum 2:6 Zwischenstand. Im Anschluss unterlag Damian Kluge dann allerdings gegen den Schelklinger Mannschaftsführer Hans-Jürgen Mattis mit 0:3, ehe Matthias Locher, nach genau eineinhalb Stunden Spielzeit, mit seinem 3:0 Erfolg über Manuel Schröder, den sicheren Schelklinger 8:2 Sieg endgültig einsackte.