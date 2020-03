TVM-Damen kämpfen hart und bezwingen Seißen

Nur langsam ins Spiel gefunden haben die Tischtennis-Damen des TV Merklingen bei ihrem hart erkämpften 8:4-Erfolg im Spiel der Bezirksklasse gegen den TSV Seissen in eigener Halle.

Von Beginn an versuchten beide Mannschaften alles, um sich gut in Szene zu setzen und viele Punkte einzufahren. Der TSV Seißen sorgte früh für die 1:0-Führung, die Merklingen aber postwendend zum 1:1 ausglich. Anschließend plätscherte die Partie bis zum 4:4 ohne große Vorteile für eine Mannschaft so vor sich hin, ehe sich die TVM-Damen noch einmal ein Herz nahmen und dann wieder so richtig Gas gaben.

Denn auf einmal lief es wieder wie am Schnürchen: Während die TVM-Damen nun ein Spiel nach dem anderen gewannen, wurden die Seißener Spielerinnen immer nervöser und unsicherer. Lena Gienger besorgte nach zwei Stunden Spielzeit mit ihrem 3:0-Erfolg über Carina Morlock den umjubelten 8:4-Endstand für Merklingen. Im Einzel war Birgit Pauschel drei Mal siegreich. Je zwei Siegpunkte steuerten Lena Gienger und Heide Staudenmayer bei.

Wegen des Corona-Viruses abgesagt und auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden musste die Partie der Herren III, in der Kreisliga C, Gruppe 2, gegen den TSV Risstissen II, da zwei Spieler der Gäste eine weiterführende Schule besuchen, die derzeit aus Sicherheitsgründen wegen des Viruses geschlossen ist.