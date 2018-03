TV Merklingen will nicht investitionsmüde werden

Von einem fast reibungslosen Jahr haben die Verantwortlichen des TV Merklingen am Freitagabend in der Gemeindehalle berichtet. Bei der Mitgliederversammlung mit fast 90 Anwesenden blieben die großen Paukenschläge aus. Die Abteilungen berichteten von positiven Entwicklungen. Vorstand Hort Nägele verkündete indes, dass der Ausbau der Kletterwand in der Mehrzweckhalle beschlossene Sache sei (wir berichteten).

Ein weiteres Projekt wird die Sanierung des Vereinsheims „Hirschbude“ sein. Die ganz großen Investitionen hat der Verein aber in den vergangenen Jahren schon getätigt. „Das Vereinsheim ist weitgehend renoviert. Hier und da wird es aber noch wenige Ausgaben geben müssen“, erklärte Kassierer Stefan Wittlinger. Finanziellen Stillstand soll es in diesem Jahr aber nicht geben. Die Kletterabteilung des TVM erfreut sich gerade im Jugendbereich immer größerer Beliebtheit. Damit künftig mehr als momentan sechs Kletterer gleichzeitig an die Seile können, will der Verein die Kletterwand in der Mehrzweckhalle ausbauen. Die Kosten belaufen sich voraussichtlich auf 30 000 Euro. Die Gemeinde Merklingen beteiligt sich mit etwa 10 000 Euro an der Investition.

Die Abteilungen zeigten sich in ihren Jahresberichten überwiegend positiv gestimmt. Die Tischtennisabteilung freute sich über sportliche Erfolge wie den Aufstieg der ersten Herrenmannschaft. Aber auch das Zwischenmenschliche wie die „Tischtennis-Fangruppe“, die den Weg nach Budapest, Südfrankreich oder Frankfurt zu diversen Profiwettkämpfen sucht, kommt nicht zu kurz. Zudem wird die Abteilung dieses Jahr ihr 70-jähriges Bestehen feiern. Ein runder Geburtstag steht auch bei der Theaterabteilung an, die sogar seit 90 Jahren Bestandteil des TVM ist.

Etwas turbulent ging es dagegen in der Fußballabteilung zu. Erste, zweite sowie Reservemannschaft standen im Sommer noch ohne Trainer da. Nach teilweise langer Suche schafften es die Verantwortlichen dennoch, für jede Aktivenmannschaft einen Verantwortlichen zu finden. Das Trainerkarusell bei der SGM Machtolsheim/Merklingen geht aber im Sommer weiter. Horst Grüner, Trainer der zweiten Mannschaft, wird sich am Ende des Jahres zurückziehen. Bereits jetzt sind die Fußballer auf der Suche nach einem Nachfolger.