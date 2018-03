TV Merklingen verliert ohne Spiel

Schwer hatten es nach Ansicht des Vereins die Tischtennismannschaften des TV Merklingen am Wochenende. Trotzdem war die Ausbeute bei zwei Siegen und drei Niederlagen laut Mitteilung „ganz passabel“. Einen 9:0-Sieg brachten die Herren III von der Begegnung mit dem SV Unterstadion II mit nach Hause. Auch die Damen zeigten bei ihrem 8:6-Erfolg bei der TSG Illerkirchberg ihr ganzes Können und viel Kampfgeist. Kampflos mit 0:9 mussten sich hingegen die Herren I wegen zu vieler Krankheitsfälle geschlagen geben. Mit 2:9 unterlagen die Herren II beim SC Heroldstatt, während sich die U18 Jungen I beim Tabellenführer SV Westerheim trotz großer Gegenwehr mit 1:6 deutlich geschlagen geben mussten. Die Spielberichte:

Mit 0:9 am grünen Tisch mussten sich die Herren I in der Bezirksklasse gegen den Tabellenvierten SC Berg I geschlagen geben. Zu viele Krankheits- und Verletztenfälle bei den Herren I und den Herren II machten es dem TVM-Team unmöglich diese Partie überhaupt anzutreten. So blieb dem TV Merklingen nur die Option, die Begegnung kampflos abzugeben.

Viel zu deutlich mit 2:9 mussten sich die Herren II in der Begegnung der Kreisliga A beim Tabellenvierten SC Heroldstatt I am frühen Samstagnachmittag in der Berghalle geschlagen geben. Die Hausherren um Spitzenspieler Marcel Morlok gaben gleich zu Beginn in den Doppeln richtig Gas. Trotzdem gelang es dem TVM-Team, gut dagegen zu halten. Allein die Punktausbeute fehlte. So waren es die Gastgeber, die mit 3:0 in Führung gingen, und auch in den Einzeln weiter Punkte sammelten. Erst nach dem 6:0 gelang es dem TVM durch Bernd Strohm und Siegfried Braitinger etwas Ergebniskosmetik zu betreiben. Das war es dann aber auch schon. Die restlichen Spiele entschied Heroldstatt für sich.

Mit 9:0 überaus deutlich setzten sich die Herren III in der Kreisliga C beim Tabellensiebten SV Unterstadion II am Samstagabend in Oberstadion durch. Schon in den Doppeln holten die Merklinger Spieler durch Bernd Strohm/Siegfried Braitinger, Hans-Peter Wörtz/Frank Waldeck und Marco Hagmeyer/Steffen Autenrieth eine 3:0-Führung heraus. In den Einzeln verstärkten die Gastgeber ihre Anstrengungen, um besser ins Spiel zu kommen. Aber es blieb dabei. Auch hier gab das TVM-Team klar den Ton an. Mit je einem Einzelgewinn durch Bernd Strohm, Hans-Peter Wörtz, Frank Waldeck, Marco Hagmeyer, Siegfried Braitinger und Steffen Autenrieth sorgte die Mannschaf, nach bereits 80 Minuten Spielzeit für ein frühes Ende und einen hohen 9:0-Erfolg. Damit haben die Herren III weiterhin die Chance in die Kreisliga B aufzusteigen.

Hauchdünn mit 8:6 setzten sich die Damen im Spiel der Bezirksklasse beim Tabellendritten TSG Oberkirchberg am Samstagnachmittag durch. Dabei mussten die Merklinger Spielerinnen all ihr Können und viel Kampfgeist aufbieten. Vom Start weg versuchten beide Teams so früh wie möglich eine Führung heraus zu spielen. Nach dem 1:0 durch Christine Dukek/Beate Apfel im Doppel glichen die Gastgeberinnen erst aus, um dann selbst auf 3:1 zu erhöhen. Das TVM-Team ließ sich davon aber nicht beirren, kam selbst mit drei Spielgewinnen zurück und ging 4:3 in Führung. Nach dem erneuten Ausgleich setzten die Merklinger Damen die Akzente. Mit drei weiteren Spielgewinnen schraubten sie ihre Führung auf 7:4 hoch. Oberkirchberg kam danach aber wieder bis zum 6:7 heran. Beate Apfel war es dann, die nach fast drei Stunden mit ihrem 3:0-Sieg über Anna-Sophie Schmidberger den Merklinger 8:6-Erfolg in trockene Tücher brachte. Je zwei Einzel gewannen Christine Dukek, Heide Staudenmayer und Lena Gienger. Einen Siegpunkt steuerte Beate Apfel bei.

Deutlich mit 1:6 unterlagen die U18 Jungen I in der Bezirksklassenpartie beim Tabellenführer SV Westerheim I am Samstagvormittag in der Albhalle. Die Gastgeber gingen bereits in den Doppeln mit 2:0 in Führung. Das TVM-Nachwuchsteam verstärkte seine Anstrengungen dann im Einzel noch einmal deutlich. Westerheim allerdings, deutlich spielstärker und mit mehr Spielerfahrung ausgestattet, hatte auf fast alles eine bessere Antwort. Lediglich Lena Gienger war es vergönnt, mit einem 3:1-Sieg über Alex Kneer den Merklinger Ehrenpunkt zu holen.