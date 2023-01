TV Merklingen-Tischtennis-Vereinsmeisterschaften

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit viel Feuereifer traten die U19 Mädchen Tischtennis-Mädchen des TV Merklingen gleich am ersten Samstag des Jahres zu den nach 2019 endlich wieder ausgetragenen Tischtennis-Vereinsmeisterschaften an. Endlich wieder Wettkampfsport und Vergleiche mit anderen Spielerinnen. Während der Corona-Pandemie war das ja nicht möglich und beim Neustart des Mädchen Punktspielbetriebs waren nur wenige Mädchenmannschaften angetreten, so dass es kaum Gelegenheit gab sich regelmäßig solchen großen sportlichen Herausforderungen zu stellen. Sehr beträchtlich war daher die Anspannung für die Teilnehmerinnen. Galt es doch eine neue Meisterin zu ermitteln, da Lena Gienger, die Titelverteidigerin von 2019 schon vor Corona zu den Damen gewechselt ist.

Auch hier wurde im System „Jede gegen Jede“ gespielt. Von Anfang an gaben die Spielerinnen wirklich alles. So entwickelten sich wahrlich ganz spannende und stark umkämpfte Spiele, in denen um jeden einzelnen Ball, jeden Satz und jedes einzelne Spiel gekämpft wurde. Eine Favoritin war zunächst nicht auszumachen. Eine Überraschung schien aber in der Luft zu liegen, als Mary-Rose Schneider in der zweiten Runde Coleen Steeb hauchdünn mit 3:2 bezwang, doch auch diese blieb nicht ohne Niederlage. Sie musste sich in Runde vier ihrer Schwester Sofia mit 1:3 geschlagen geben, während eine Runde zuvor schon Coleen Steeb gegen Sofia Schneider mit 3:0 siegreich und damit dann auch wieder eine Kandidatin für den Titel der Vereinsmeisterin war.

So blieb der Turnierleitung um Jugendleiter Andreas Haßler und Robin Dukek am Ende nichts anderes übrig als tatsächlich auch noch die gespielten Sätze auszurechnen, da alle drei Spielerinnen gleich viele Siege aufzuweisen hatten. Überglückliche Siegerin mit dem knapp besseren Satzverhältnis war am Ende Coleen Steeb. Freudestrahlend nahm sie bei der Siegerehrung ihren ersten Siegerpokal der U19 Mädchenkonkurrenz entgegen. Den zweiten Platz belegte Mary-Rose Schneider wirklich hauchdünn vor ihrer Schwester Sofia Schneider. Allen dreien gratulierte Jugendleiter Andreas Haßler bei der Siegerehrung zu dieser richtig tollen Leistung.