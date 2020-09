TV Merklingen startet mit Niederlagen

Mit Niederlagen in die neue Saison sind auch die Herren I und Herren II der TV Merklingen Tischtennisabteilung am Samstag gestartet. Für die Herren I gab es in Ermingen eine 2:9 Niederlage, während sich die Herren II beim TSV Beimerstetten II ebenfalls mit 2:9 geschlagen geben mussten. Die Damen und Mädchen sind erst am kommenden Samstag mit am Start.

Stark gehandikapt waren die Herren I, bei ihrer nur vom Ergebnis her klaren 2:9-Niederlage in der Kreisliga A, beim Meisterschaftsfavoriten RSV Ermingen I am Samstagnachmittag in der Hochsträßhalle. Während die Gastgeber in Bestbesetzung an den Start gingen musste der TVM mit Benjamin Hack und Peter Gugel gleich auf zwei seiner Besten verzichten. Die Hausherren zogen gleich zu Beginn das Tempo richtig an und sorgten so schon in den Eingangsdoppeln für eine sehr rasche 2:1 Führung. Trotz aller Merklinger Bemühungen legte Ermingen in den Einzeln dann aber noch eine Schippe drauf und zog langsam aber sicher zum 5:1 davon, ehe Andy Freund, mit seinem 3:0 Erfolg über Peter Rützel, den 2:5 Zwischenstand herstellte. Dann aber waren die Gastgeber wieder am Zug. Sie ließen sich das Spiel nun nicht mehr aus der Hand nehmen und erhöhten ihre Führung, trotz guter Merklingen Möglichkeiten, immer weiter. Nach gut zwei Stunden Spielzeit war es dann Frank Prokasky, der mit seinem 3:0 Sieg über Mike Steeb, den verdienten 9:2-Erfolg des RSV Ermingen in trockene Tücher brachte. Im Doppel waren Andreas Haßler/Mike Steeb für Merklingen siegreich.

Ohne Chance waren die stark ersatzgeschwächten Herren II, bei ihrer deutlichen 2:9-Niederlage im Spiel der Kreisliga B, beim TSV Beimerstetten II am Samstagabend.

Gleich drei Stammspieler ersetzen mussten die TVM – Herren II bei ihrem Saisondebüt, während die Gastgeber auf ihr komplettes Stammpersonal zurückgreifen konnten. Dementsprechend schwungvoll ging Beimerstetten das Spiel an. Schon in den Eingangsdoppeln spielten sie, trotz starker Merklinger Gegenwehr, eine frühe 2:0-Führung heraus, ehe Siegfried Braitinger/Hans-Peter Wörtz für den TVM zum 1:2 verkürzten. Frank Waldeck glich dann mit einer wirklich starken Leistung und einem 3:1-Erfolg über Bernd Rueß sogar noch zum 2:2-Zwischenstand aus. Dann jedoch waren es die Hausherren, die wieder in die Erfolgsspur zurückfanden und mit weiteren Siegen den Vorsprung deutlich vergrößerten. Merklingen versuchte alles um noch einmal ins Spiel zu kommen, doch jede noch so gute Chance wurde von den Gastgebern zunichte gemacht. Nach genau zweieinhalb Stunden Spielzeit war es dann Georg Rau, den mit seinem 3:1 Erfolg über Frank Waldeck, den 9:2-Sieg des TSV Beimerstetten II eintütete.

Am kommenden Samstag, 3. Oktober, um 10 Uhr empfangen die U18 Mädchen I den TSV Herrlingen/Blaubeuren in der Sporthalle. Die Damen I werden dann um 15 Uhr beim RSV Ermingen II in der Hochsträßhalle erwartet. Die Herren I hingegen begrüßen um 19 Uhr den SV Westerheim I zum Gastspiel in Merklingen.

Am Dienstag, 6. Oktober, Beginn 19.30 Uhr haben die Herren II ihre Begegnung beim SV Lonsee II verlegt, während die Herren III am Mittwoch, 7. Oktober, um 20 Uhr den TSV Blaubeuren III erwarten.