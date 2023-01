Trotz toller Leistung klar unter Wert geschlagen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nur eine Woche nach den Vereinsmeisterschaften starteten die TV Merklingen Tischtennismannschaften in die Rückrunde. Für die Herren II gab es dabei gegen den TSV Langenau eine 5:9 Heimniederlage, während sich die Herren III beim TSV Neu-Ulm mit 4:8 geschlagen geben mussten.

Deutlich unter Wert geschlagen geben mussten sich die Herren II, bei ihrer 5:9 Heimniederlage, im Sonntagsspiel der Kreisklasse B Gruppe 3 gegen den Tabellendritten TSV Langenau II in eigener Halle. Die Gäste legten gleich vom Start weg ein enorm hohes Tempo vor, trafen aber beim TVM auf genauso große Gegenwehr. So waren es Bernd Strohm/Gerhard Längst (3:0 gegen Thomas Held/Steffen Waldmaier), die für das TVM-Team die 1:0 Führung holten. Kurze Zeit später glich Langenau aber durch Wolfgang Schmid/Hans-Peter Leuze (3:0 gegen Harry Diefenbacher/Bernd Keller) aus, ehe Kevin Schmidt/Frank Waldeck in einem spannenden Fünfsatzspiel (3:2 gegen Lukas Konanz/Andreas Wiedenmann) das Merklinger Team wieder mit 2:1 nach vorne brachten. Thomas Held knöpfte im Anschluss Harry Diefenbacher das erste Einzel mit seinem 3:2 Erfolg zum 2:2 Zwischenstand ab. Dann langte das TVM-Team zu. Bernd Strohm (3:2 gegen Wolfgang Schmid) und Kevin Schmidt (3:1 gegen Lukas Konanz sorgten für eine erfreuliche 4:2 Führung. Jetzt aber drehten die Gäste noch mehr auf und gewannen, auch mit etwas Glück, durch Hans-Peter Leuze (3:2 gegen Gerhard Längst), Steffen Waldmaier (3:0 gegen Frank Waldeck), Andreas Wiedenmann (3:1 gegen Bernd Keller), Wolfgang Schmid (3:0 gegen Harry Diefenbacher), Thomas Held (3:2 gegen Bernd Strohm) und Hans-Peter Leuze (3:0 gegen Kevin Schmidt) gleich sechs Spiele in Folge zum, für das TVM-Team, doch wirklich sehr deprimierenden 4:8 Zwischenstand. Nun musste Gerhard Längst gegen Lukas Konanz gewinnen um das TVM-Team weiter im Spiel zu halten. Stark fokussiert und mit viel Biss setzte er sich hauchdünn mit 3:2 zum 5:8 durch. Danach war es allerdings Andreas Wiedenmann vom TSV Langenau II, der mit seinem 3:0 Sieg über Frank Waldeck, nach genau drei Stunden Spielzeit, den vom Spielverlauf her eindeutig zu hohen 9:5 Erfolg der Gästemannschaft endgültig eintütete.

Am kommenden Samstag, den 21. Januar erwarten die Herren I bereits um 15 Uhr den TSV Seissen II zum fälligen Rückrundenspiel in der Merklinger Sporthalle.