Trotz guter Leistung nicht belohnt

Zwei Niederlagen gab es für die U19 Mädchen der TV Merklingen Tischtennis-Abteilung zum Vorrundenabschluss. In einem Nachholspiel müssen sie sich, trotz richtig guter Leistung, dem VfB Ulm mit 4:6 geschlagen geben. Gegen den TSV Herrlingen II gab es dagegen eine Niederlage „am grünen Tisch“, da auf Merklinger Seite immer wieder Terminprobleme entstanden.

Toll gekämpft und trotzdem das Nachsehen hatten die U19 Mädchen, im Nachholspiel der Bezirksligapartie, gegen den Tabellenzweiten VfB Ulm II am Montagabend. Viel hatten sich beide Teams für dieses Spiel vorgenommen. Den Gastgeberinnen gelang aber der deutlich bessere Start und die etwas überraschende 2:0-Führung durch Coline Steeb/Mary – Rose Schneider (mit 3:0 gegen Mona Klass/Charlotte Bischoff) und Sofia Schneider im ersten Einzel (3:0 gegen Martina Unsöld). So nach und nach kamen nun aber auch die Gäste immer besser ins Spiel, während die TVM-Mädchen es in dieser Phase der Partie auch etwas versäumten, ihre gewohnten Stärken wirklich so richtig auszuspielen. Erst holte der VfB Ulm II nach richtig hartem Kampf zum 2:2-Zwischenstand auf, nahm den Hausherrinnen das Heft des Handelns für eine Weile komplett aus der Hand und ging dann auch noch mit 4:2 in Führung. Coline Steeb läutete dann, trotz ihrer hauchdünnen und sehr unglücklichen 2:3-Niederlage (10:12 im Fünften Satz), mit viel Einsatz und Kampf noch einmal die Verfolgungsjagd ein. Elena Dorm war es dann, die mit ihrem 3:0 Sieg über Martina Unsöld, das TVM-Team wieder zum 3:4 heranführte. Doch der Gast saß nun fest im Sattel. Erneut gelang es dem VfB zum 5:3 davonzuziehen. Nun warf Mannschaftsführerin Coline Steeb für den TVM noch einmal alles in die Waagschale. Ihr 3:0-Erfolg über Marina Unsöld verschaffte den Merklinger Mädchen noch einmal die Chance auf ein Unentschieden. Doch so engagiert, kämpferisch und spielerisch gut Sofia Schneider auch spielte, Mona Klass, die Nummer Eins des VfB, war an diesem Abend noch einen Tick besser. Nach genau zwei Stunden Spielzeit packe sie, mit ihrem 3:0-Sieg über Sofia Schneider und dem 6:4 Endstand, den Erfolg des VfB Ulm II endgültig in trockene Tücher. Eine 0:10-Niederlage „am grünen Tisch“ gab es für das TVM-Team gegen den TSV Herrlingen, da vor Weihnachten kein geeigneter Termin mehr gefunden wurde. Somit belegen die TVM-Mädchen nach Abschluss der Vorrunde einen guten vierten Platz.