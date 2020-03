Trotz guter Leistung kein Sieg für TVM-Juniorenteams

Eine absolut tolle Leistung zeigten die U18-Jungen I des TV Merklingen bei ihrem 5:5-Unentschieden gegen den Tabellenführer TSV Herrlingen III am Samstagvormittag. Philipp Bausenhart/Sinaudin Rondic besorgten dabei in den Doppeln die 1:0-Führung.

Die Gäste aus dem Lautertal glichen allerdings kurz darauf zum 1:1 aus. In den darauffolgenden Einzeln war es dann erst einmal der TVM- Nachwuchs, der das Geschehen bestimmte und zur 3:1-Führung davonzog. So nach und nach kam auch der TSV Herrlingen besser ins Spiel.

Der 3:3-Ausgleich war die logische Folge. Erneut zeigten sich aber die TVM-Akteure Philipp Bausenhart und Sinaudin Rondic top in Form. Mit ihrem jeweils zweiten Einzelsieg brachten die die Gastgeber mit 5:3 in Führung. Doch auch der Tabellenführer war richtig nervenstark und holte sich auf der letzten Rille doch noch das schlussendlich verdient das 5:5-Remis.

Mit 1:9 klar unter Wert mussten sich die U18-Mädchen in der Bezirksligapartie dem Tabellendritten SC Berg II geschlagen geben. Bereits in den Doppeln waren die Gäste überlegen und gingen früh mit 2:0 in Führung. Der TVM-Nachwuchs versuchte in den Einzeln dann noch einmal alles. Die Spielerinnen aus dem Ehinger Ortsteil hatten jedoch auf fast alle Versuche der Gastgeberinnen eine noch bessere Antwort parat. Mary-Rose Schneider holte für den TV Merklingen den Ehrenpunkt im Einzel.