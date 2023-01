Trotz guter Leistung hat es nicht gereicht

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit einer etwas unglücklichen 4:8 Niederlage kehrten die Herren III, trotz einer richtig guten Leistung, am späten Samstagnachmittag vom Rückrundenstart der Kreisklasse Gruppe 2 Partie beim TSV Neu-Ulm IV, aus der Gustav-Benz-Halle zurück. Dabei startete die Merklinger Mannschaft wirklich richtig gut, denn Hans-Peter Wörtz/Uli Franz sorgten mit einer starken Leistung gegen Stefan Hatz/Viatscheslav Lasarev für die überraschende 1:0 Führung des TVM. Doch auch die Hausherren waren auf einem guten Weg und sorgten schon kurze Zeit später im zweiten Doppel durch Dimitri Helfenstein/Ottmar Maier gegen Manuel Schröder/Damian Kluge nicht nur für das 1:1 unentschieden, sondern auch noch durch Dimitri Helfenstein (3:0 gegen Uli Franz) im ersten Einzel für die 2:1 Führung. Anschließend war es jedoch Hans-Peter Wörtz (3:1 gegen Ottmar Maier), der das TVM-Team nach richtig hartem Kampf wieder zum 2:2 heranführte. Nun legte Neu-Ulm noch einmal einen Zahn zu und ging durch Stefan Hatz (3:0 gegen Damian Kluge) und Viatscheslav Lasarev (3:0 gegen Manuel Schröder) erneut zum 4:2 in Führung. Mit einer konzentrierten Leistung schaffte Hans-Peter Wörtz für Merklingen danach gegen Dimitrie Helfenstein (3:0) wieder den Anschluss zum 3:4 Zwischenstand, ehe abermals die Neu-Ulmer Akteure am Zug waren. Ottmar Maier (3:0 gegen Uli Franz), Stefan Hatz (3:0 gegen Manuel Schröder), und Viatscheslav Lasarev (3:0 gegen Damian Kluge) sorgten mit gleich drei Siegen in direkter Folge und dem 7:4 schon für eine kleine Vorentscheidung. In seinem letzten Einzel gelang es Hans-Peter Wörtz (3:0 gegen Stefan Hatz) den TV Merklingen noch einmal zurück ins Spiel zu bringen, bevor im Anschluss Dimitri Helfenstein, nach fast genau zwei Stunden Spielzeit, mit seinem 3:0 Erfolg über Manuel Schröder den Neu-Ulmer 8:4 Sieg nun endgültig einsackte.