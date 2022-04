Trotz große Belastungen ein gutes Jahr

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Leider musste die diesjährige Mitgliederversammlung am 18. März im online-Format abgehalten werden. Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region erlaubten es nicht, eine Präsenzveranstaltung durchzuführen. Da bereits einige Mitarbeiter aufgrund einer Erkrankung ausgefallen sind, wollte man hier nicht noch ein weiteres Risiko eingehen.

In den Berichten des alten (und neuen) Vorsitzenden, sowie des Geschäftsführers Herr Dippold konnte von einem sehr guten Wirtschaftsjahr 2021 berichtet werden. In allen Bereichen bestanden jedoch sehr große Belastungen während der Pandemie. Die Mitarbeiter in den Heimen, ambulanten Diensten und im Rettungsdienst haben Unglaubliches geleistet.

Auch das Ehrenamt war durch die Pandemie gefordert. In den Testzentren in Merklingen und Laichingen wurden monatelang Coronatests durchgeführt. Auch in den mobilen Impfteams des Alb-Donau-Kreises waren die Helfer des ASB im Einsatz.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist noch offen, inwieweit die Ukraine-Krise die Aktivitäten des ASB beeinflussen werden. Unter der Führung von Matthias Grüner wurde jedoch der erste Einsatz der Bevölkerungsschutzeinheit vorbereitet. Die Einrichtung einer Notunterkunft in Arnegg wurde gemeinsam mit dem DRK organisiert.

Das erste Mal in der Vereinsgeschichte konnte das Vorstandsgremium nicht in einer Präsenzveranstaltung gewählt werden. Mit der Hilfe von Mitarbeitern vom Landesverband konnten die Wahlen jedoch störungsfrei durchgeführt werden.

Bei den Wahlen ergaben sich keine gravierenden Änderungen. Der Vorsitzende, seine Stellvertreter und der Schatzmeister wurden wiedergewählt: Hans-Dieter Bührle, Katherine Surtees, David Dölling und Jens Dreher. Als Beisitzer wurden gewählt: Tanja Betz, Martin Gröh und Werner Mayer. Der in Merklingen ansässige Prof. Dr. Johannes Lemke wurde zum Verbandsarzt gewählt. Michael Riedel wird auch weiterhin in bewährter Weise die Ortskontrollkommission im Vorstand vertreten.

Hans-Dieter Bührle bedankte sich für die Arbeit der ausscheidenden Vorstandmitglieder Dr. Andreas Appel, Tobias Glöggler und Rita Fromm. Alle haben sich mit großem Engagement für den Verband eingesetzt.

Die Ehrung von verdienten Mitgliedern und der Austausch zwischen den Samaritern soll noch in diesem Jahr bei einer separaten Veranstaltung stattfinden.