Traktoren kaputt: Unbekannte befüllen Tank mit Dreck

Unbekannte haben in der Nähe von Merklingen Dreck in den Tank von Traktoren eingefüllt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, entstand dadurch ein hoher Sachschaden. Die genaue Tatzeit lasse sich laut Polizei aufgrund des schleichenden Leistungsverlusts nicht näher eingrenzen.

Demnach bemerkten Mitarbeiter einer Firma an der Neubaustrecke der A8 in den vergangenen Tagen, dass zwei Traktoren nicht mehr richtig funktionierten. In einer Werkstatt wurde die Ursache festgestellt: Unbekannte hatten Dreck in den Tank der Traktoren eingefüllt. Der so entstandene Schaden an den Motoren wird auf 35 000 Euro geschätzt.