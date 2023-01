Tobias Harder holt sich den Titel im Herren-Einzel

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Richtig viel los war bei den TV Merklingen-Tischtennis-Vereinsmeisterschaften am 7. Januar. Mit zwölf Herren, sechs Damen war ein starkes Teilnehmerfeld am Start. Neuer Vereinsmeister der Herren ist Tobias Harder. Im Doppel gewinnen nach hartem Kampf Tobias Harder/Harry Diefenbacher hauchdünn.

Ausgetragen wurden die Vereinsmeisterschaften gleich am ersten Samstag des neuen Jahres in der Merklinger Sporthalle. Die fast sieben Stunden Spielzeit, brachten dabei alle Aktiven an ihre konditionelle Leistungsgrenze. Mit 17 Spielern war das Teilnehmerfeld, trotz einiger Ausfälle, richtig stark besetzt.

In drei Vorrundengruppen, zu je vier Spielern und einer zu fünf Spielern, die der Stärke nach hinein gelost wurden, starteten alle Teilnehmer bereits um 14 Uhr hochmotiviert und mit viel Engagement ins Turnier. Jeweils die ersten Zwei jeder Gruppe qualifizierten sich für die Hauptrunde, die dann mit den besten acht Spielern, im K.O.-System zur Austragung kam.

Meist setzten sich die Favoriten in den einzelnen Gruppen durch, doch es gab auch einige Überraschungen. So setzte sich etwa Christine Dukek in Gruppe 3 gegen Tobias Harder, Gerhard Längst und Steffen Autenrieth durch und belegte damit den ersten Platz vor Tobias Harder. In Gruppe 4 schaffte Kevin Schmidt einen 3:2 Erfolg gegen Bernd Strohm. Nach der Auslosung der Hauptrunde wurden die Viertelfinalpaarungen an die Tische gerufen. Hier setzten sich dann, nach hartem Kampf und zähem Ringen Tobias Harder gegen Harry Diefenbacher (3:1), Peter Gugel gegen Frank Waldeck (3:0), Mike Steeb gegen Christine Dukek (3.2) und Kevin Schmidt gegen Andy Freund (3:1) durch. Im Halbfinale siegten dann Tobias Harder gegen Peter Gugel (3:0) und Mike Steeb gegen Kevin Schmidt (3:0) jeweils klar. Somit musste Tobias Harder im Finale gegen Mike Steeb antreten. Trotz viel Gegenwehr von Mike Steeb setzte sich Tobias Harder hier immer besser in Szene und knöpfte seinem Gegenüber reihenweise die Punkte ab. Mit 3:0 Sätzen (11:4, 11:5 und 11:3) war der Sieg in der Abrechnung auch hochverdient.

Danach war die Freude des Siegers verständlicherweise riesengroß. Für Tobias Harder war dies sein erster Vereinsmeistertitel im Einzel. Mike Steeb tröstete sich mit dem zweiten Platz. Gemeinsam den dritten Platz belegten Peter Gugel und Kevin Schmidt.