Tobias Harder/Harry Diefenbacher siegen im Doppel

Bei den TV Merklingen-Tischtennis-Doppel-Vereinsmeisterschaften, in denen zwölf Spieler antraten, wurden die besten sechs Spieler, den hinteren sechs Spielern, des vorangegangenen Einzel-Wettbewerbs, in einer sehr ausgeglichenen Sechsergruppe zugelost. Im Spiel „Jeder gegen Jeden“ mussten die Akteure dann in fünf wirklich richtig anstrengenden und konditionsfordernden Durchgängen den Titelträger für 2023 ermitteln.

Von Anfang an kämpften alle Paarungen mit großem Engagement, und sehr aufopfernd um möglichst viele Spiele zu gewinnen. So nach und nach wurde der Favoritenkreis dann zwar etwas kleiner, bis zur letzten Runde hatten aber noch immer drei Paarungen gute Chancen auf den Titel. Richtig gut im Rennen waren da noch Peter Gugel/Steffen Autenrieth (4:0), Tobias Harder/Harry Diefenbacher (3:1) und Andy Freund/Gerhard Längst (3:1). Es galt also noch einmal alle Konzentration und Kondition zu sammeln. Mit ihrem 3:0 Sieg, über Bernd Strohm/Lena Gienger in der letzten Runde setzten sich Tobias Harder/Harry Diefenbacher auch noch mit vorne fest, während sich Peter Gugel/Steffen Autenrieth überraschend gegen Andy Freund/Gerhard Längst mit 1:3 geschlagen geben mussten. Nun gab es auf einmal drei Doppel mit 1:4 Punkten. Jetzt musste der Rechenschieber her und das Satzverhältnis zur finalen Entscheidung ausgezählt werden. Schlussendlich reichte es dann wirklich hauchdünn für Tobias Harder/Harry Diefenbacher (4:1 / 13:4) zum Sieg. Den zweiten Platz belegten Peter Gugel/Steffen Autenrieth (4:1 / 13:5) vor Andy Freund/Gerhard Längst (4:1 / 13:6). Damit avancierte Tobias Harder mit zwei Titeln zum erfolgreichsten Spieler.