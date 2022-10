Tischtennis Damen SGM Berghülen/Merklingen besiegen Ermingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Einen in dieser Höhe verdienten 8:3 Erfolg feierte die neu gegründete Damen Tischtennis Spielgemeinschaft TSV Berghülen/TV Merklingen gleich im ersten Spiel der neuen Saison in der Damen Bezirksliga beim RSV Ermingen II in der Höchsträßhalle. Zwar waren es die Hausherrinnen, die gleich im ersten der beiden Eingangsdoppel den Sieg davontrugen und die 1:0 Führung für den RSV Ermingen herstellten, bevor Christine Dukek/Beate Apfel für die SGM postwendend den wichtigen 1:1 Ausgleich besorgten. Ermingen blieb aber auch da weiterhin am Drücker. Die Spielgemeinschaft hatte in dieser Phase alle Hände voll zu tun, um die stürmischen Bemühungen der Gastgeberinnen, gleich wieder in Führung zu gehen, zu verhindern. So ganz gelang dies aber nicht.

Nach einem erneuten 1:2 Rückstand besorgte Petra Zeifang mit einer richtig starken Leistung und ihrem 3:0 Sieg über Sachiko Oishi-Hess den neuerlichen Ausgleich zum 2:2, ehe Ermingen dann abermals mit 3:2 die Führung übernahm. Diesmal war es Beate Apfel, die mit ihrem klaren 3:0 Erfolg über Karin Batscheider das zwischenzeitliche 3:3 Unentschieden herstellte. Dann lief es aber für die Damen der SGM Berghülen/Merklingen immer besser. Sie schienen sich jetzt endgültig so richtig in die Partie reingespielt zu haben. Mit gleich vier weiteren Spielgewinnen sorgte die Spielgemeinschaft, einem ganz lauten Paukenschlag gleich, durch Petra Zeifang (3:1 über Sabine Aggeler), Christine Dukek (3:0 über Sachiko Oishi-Hess), erneut Beate Apfel (3:2 über Ursula Kohn-Müller) und Ulrike Maier (3:1 über Karin Batscheider) in einem Rutsch für einen klaren und aufgrund der gezeigten Leistung auch verdienten 7:3 Vorsprung. Danach kam Ermingen nicht mehr in Tritt. Der SGM-Mannschaftsführerin Petra Zeifang blieb es dann vorbehalten, mit ihrem 3:1 Erfolg über Ursula Kohn-Müller den wahrlich hochverdienten 8:3 Erfolg der Spielgemeinschaft Berghülen-Merklingen nach guten zweieinhalb Stunden Spielzeit in trockene Tücher zu bringen.

Bereits am kommenden Freitag, den 21. Oktober werden die Herren II um 19.45 Uhr vom SV Lonsee III in der Mühlbachhalle erwartet. Die SGM Damen Berghülen/Merklingen spielen am Samstag, den 22. Oktober um 17 Uhr beim TSV Schelklingen. Die Herren I sind dann um 18.30 Uhr beim SV Westerheim I in der Alb-Halle zu Gast, während die Herren III die Sportfreunde Rammingen II um 19 Uhr in Merklingen begrüßen.