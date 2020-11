Taschendieb bestiehlt 80-Jährige in Merklingen

In einem Supermarkt in Merklingen nutzte ein Dieb am Montag eine günstige Gelegenheit um eine ältere Dame zu bestehlen.

Wie die Polizei mitteilt, war die Seniorin gegen 13 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft beim Einkaufen. Dort sprach sie ein Unbekannter an, als sie sich gerade über die Tomaten beugte. Dabei klaute er unbemerkt ihren Geldbeutel, der sichtbar in einer offenen Jackentasche steckte. Als die Frau den Diebstahl bemerkte, war der Täter bereits verschwunden. Der Mann sei zwischen 20 und 30 Jahre alt und habe mit schwäbischem Dialekt gesprochen.

Die Polizei Laichingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07333/95 09 60 entgegen.

Die Polizei warnt vor Trickdieben und gibt Tipps, wie man sich gegen Taschendiebstahl schützen kann. So sollten zuzm Beispiel Wertsachen wie Kreditkarten, Bargeld und wichtige Papiere auf verschlossene Innentaschen der Kleidung verteilt aufbewahrt werden. Mitgeführte Handtaschen sind stets geschlossen zu halten. Handtaschen mit Geldbörsen oder Wertsachen sollten nicht in den Einkaufswagen gelegt, sondern körpernah getragen werden. Weitere Informationen gibt es auf der Klappkarte „Schlauer gegen Klauer“ mit Piktogrammen, einem Notfallpass zum Heraustrennen mit wichtigen Telefonnummern und Sperrnummern von Scheck- und Kreditkarten sowie einer Checkliste mit Sofortmaßnahmen für Opfer und Zeugen, was bei einem Diebstahl zu tun ist. Die Klappkarte gibt es bei den polizeilichen Beratungsstellen.