SZ verlost Karten fürs Alb Air in Merklingen

500 Karten sind schon verkauft: In Merklingen findet am 2. Juni das Alb Air statt. Die zweite Auflage soll erneut ein Fest für Jung und Alt werden. Die beiden Gruppen „Die Schürzenjäger“ und „Die Dorfrocker“ kommen auf das Festgelände Auf der Kappel am Ortseingang. Insgesamt stehen 2500 Tickets zur Verfügung. Die „Schwäbische Zeitung“ verlost am Mittwoch, 28. März, zwei Mal zwei Karten für den Event. Interessierte können ab 10.30 Uhr unter Telefon 07333 / 965720 anrufen und sich mit etwas Glück die Tickets für das Alb Air in Merklingen sichern.

Sieben große Hinweise

Das siebenköpfige Organisationsteam arbeitet fleißig an der Vorbereitung. Insgesamt sollen sieben Banner aufgestellt werden. Einer hat eine Größe von drei Mal 1,80 Metern. Die Hinweise auf das Alb Air sollen an markanten Stellen gut zu sehen sein. Während bereits am Ortseingang von Merklingen aus Richtung Laichingen kommend einer dieser Banner zu sehen ist, wurde am Wochenende nun ein weiterer an der Langgasse aufgestellt. Mit Axt und Hammer ging die Gruppe ans Werk, bis das große Hinweisschild im Garten aufgerichtet und positioniert war. Vorgesehen sind außerdem noch zwei mobile Banner auf Wagen. Die hätten den Vorteil, dass deren Standplätze schnell gewechselt werden könnten. „Wir versuchen diese dann beispielsweise bei Frühlingsfesten oder auch Pfingstturnieren aufstellen zu können“, so Georg Fink. Er ist der Schriftführer im Team.

Weitere Werbeaktionen sind dann im Laufe der Zeit geplant. Gerade auch zu Ostern. „Tickets für das Osternest?“, fragt und lockt Fink. Das Team möchte darüber hinaus noch Plakate in den Ortschaften aufhängen. „Eine weitere Werbeaktion wird sein, dass kleine Flyer in Getränkekisten mit geliefert werden“, berichtet Fink. Ein Mal sei das schon der Fall gewesen – in der Woche vor dem 1. Mai.

Vereine sind mit dabei

Doch auch weitere Arbeiten stehen noch beim Organisationsteam an. Die Vereine sollen intensiver in die Arbeit einbezogen werden. Zudem werden freiwillige Helfer für das Festival gesucht. Dann wird ein entsprechender Dienstplan erstellt.

Neben der Arbeit überwiege aber auch die Freude auf den Event. Mit den „Dorfrockern“ und den „Schürzenjägern“ sollen musikbegeisterte Leute nach Merklingen auf die Alb gelockt werden. Am 1. Juli vergangenen Jahres fand das das erste Alb Air in Merklingen statt. „Die Idee war, dass wir einfach mal wieder eine größere Veranstaltung auf die Beine stellen wollten“, erinnert sich Fink. 2011 hatte es nämlich anlässlich der 1150-Jahrfeier Merklingens ein großes Dorffest gegeben. Nach dem ersten Alb Air seien die Rückmeldungen dann so positiv gewesen, dass sich das Team für eine weitere Auflage entschied.

Die beiden Bands für das Alb Air zu bekommen, sei gar nicht so leicht gewesen. „Wir wollen mit diesen ein breites Publikum ansprechen“, so Fink. Die „Dorfrocker“ und die „Schürzenjäger“ würden generationenübergreifende Musik bieten. Die „Dorfrocker“ kommen aus Franken und sind als stimmungsvolle Partyband bekannt. Die „Schürzenjäger“ kommen aus dem Zillertal und reisen als die Urgesteine des Alpenrocks an. „Beide Bands vereinen Lederhose und E-Gitarre, sind jung, wild und mischen die Stimmungsszene ordentlich auf. Sie verbinden Rockelemente und Volksmusik“, berichtet Fink und hofft auf ein großes Publikum. Tickets gibt es für 24,85 Euro bei allen Filialen der Sparkasse Ulm, der Albernte, Stabilo Landtechnik und der Bäckerei Scheiffele in Merklingen sowie bei der SZ.