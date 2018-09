Straßenmeisterei Merklingen soll bleiben

Das Landratsamt hat untersucht, ob alle Straßenmeisterstellen, die vom Land gemietet sind, zwingend für die Unterhaltung von rund 1000 Straßenkilometern erforderlich sind. Die Prüfung betraf die Straßenmeisterstellen Merklingen und Langenau sowie den Stützpunkt Lonsee-Ettlenschieß.

Nun wurde das Ergebnis dem Ausschuss für Umwelt und Technik des Kreistags vorgestellt. „Die Stelle in Merklingen ist nicht in Gefahr“, betonte Landrat Heiner Scheffold.

„Die Standorte sind alle richtig leistungsfähig und wirtschaftlich haltbar“, erklärte Fachdienstleiter Tobias Wanner. Geprüft worden war auch, ob eine Zusammenfassung der Standorte Langenau und Merklingen an einem neuen, zentralen Standort besser wäre und ob es wirtschaftlich wäre, die Standorte zu sanieren.

Das Gutachten kam zu dem Ergebnis, dass ein neuer, zentraler Standort zwei neue Salzhallen im Norden des Landkreises und eine neue Fahrzeughalle in Ehingen und Ulm erfordert hätte. Die Kosten dafür lägen bei 8,4 Millionen Euro. Auch hätten sich die Anfahrtswege zu den Einsatzorten verlängert.

Der Gutachter kommt zum Schluss, dass eine Sanierung der Meistereien Langenau und Merklingen, die in den Jahren 1990 beziehungsweise 1983 erbaut wurden, wirtschaftlich sinnvoll ist. Die geschätzten Kosten dafür liegen bei 2,5 Millionen Euro. Für den Stützpunkt Ettlenschieß komme hingegen aus wirtschaftlicher Sicht nur ein Neubau in Betracht. Allerdings in abgespeckter Form, wie Wanner erklärte, „als Schnellzugriff auf die B10“.

Der Technik-Ausschuss stimmte nun dafür, in Verhandlungen mit dem Land einzutreten, das seine Einrichtungen an die Kreise verkaufen will. Das Ziel dabei sei: Entweder das Land saniere die Einrichtungen oder der Verkaufspreis sei so, dass der Kauf eine wirtschaftliche Option für den Kreis wäre, erklärte der Landrat.